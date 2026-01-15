Donald Trump a declarat miercuri, la Washington, că Groenlanda are o importanță strategică majoră pentru securitatea Statelor Unite, dar și pentru cea a Danemarcei, subliniind că actuala structură de apărare a insulei nu ar fi suficientă în fața unor amenințări externe. Președintele american a făcut aceste afirmații după o întâlnire cu miză ridicată între reprezentanți ai SUA, Danemarcei și Groenlandei, desfășurată la Casa Albă.

În acest context, Donald Trump a pus sub semnul întrebării capacitatea Danemarcei de a garanta securitatea teritoriului arctic, evocând riscuri venite din partea Rusiei și Chinei.

„Groenlanda este foarte importantă pentru securitatea națională, inclusiv a Danemarcei. Și problema este că Danemarca nu poate face nimic în cazul în care Rusia sau China vor dori să ocupe Groenlanda. Dar noi putem face absolut orice. Ați aflat asta săptămâna trecută, cu Venezuela. Putem face tot posibilul ca astfel de lucruri să nu se întâmple. Dar nu ne putem baza că Danemarca va fi în stare să se apere. Doar știți că vorbeau luna trecută că vor mai pune un câine în plus să tragă la sanie și vorbeau serios despre asta”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Declarațiile președintelui au venit după discuții la care au participat secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance, alături de ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, și de omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt.

La finalul întrevederii, cele două părți europene au anunțat că va fi creat un grup de lucru comun SUA–Danemarca pentru a analiza o gamă largă de subiecte legate de Groenlanda, cu posibilitatea unor reuniuni în următoarele săptămâni.

Deși au acceptat dialogul, oficialii danezi și groenlandezi au precizat că poziția Washingtonului privind achiziționarea Groenlandei nu s-a modificat. Atât Copenhaga, cât și Nuuk consideră ideea inacceptabilă și o încălcare a suveranității, având în vedere statutul de teritoriu autonom al insulei, aflat sub coroana daneză.

„Pentru noi, ideea de a nu respecta integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și dreptul la autodeterminare al poporului groenlandez sunt, desigur, total inacceptabile. Drept urmare, suntem în continuare într-un dezacord fundamental (cu SUA). Dar suntem de acord că nu suntem de acord și, prin urmare, vom continua discuțiile. Am decis să formăm un grup de lucru la nivel înalt pentru a vedea dacă putem găsi o cale comună de urmat”, a declarat Lars Løkke Rasmussen reporterilor în faţa ambasadei daneze din Washington.

Afirmația a venit în condițiile în care Donald Trump nu a exclus explicit utilizarea forței și a susținut anterior că NATO ar deveni mai puternică dacă insula ar intra sub control american.

„Orice altceva decât asta este inacceptabil”, a scris el pe rețelele de socializare.

În paralel, liderii danezi și groenlandezi au respins ideea că Groenlanda ar fi „asediată” de prezențe militare străine. Rasmussen a contrazis public descrierile făcute de Trump, afirmând că „nu este adevărat că avem nave de război chinezeşti peste tot”. În același timp, cele două guverne au reiterat că problemele de securitate ar trebui gestionate în cadrul alianțelor existente, nu prin amenințări sau schimbări forțate de suveranitate.

Pe fondul acestor tensiuni, Danemarca și Groenlanda au anunțat intensificarea prezenței militare în și în jurul insulei, în cooperare cu aliații NATO. Măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de întărire a apărării în Arctica, regiune tot mai relevantă din punct de vedere geopolitic.

„Soldaţii NATO ar urma să aibă o prezenţă mai mare în Groenlanda începând de astăzi şi în zilele următoare. Se aşteaptă o creştere a numărului de zboruri şi de nave militare”, a declarat Mute Egede într-o conferinţă de presă.

Miercuri seara, un avion al Forţelor Aeriene Daneze a aterizat pe aeroportul din Nuuk, iar personal militar a debarcat, potrivit imaginilor făcute publice. Comandamentul Arctic Comun al Danemarcei a precizat că armata va sprijini pregătirea unor exerciții militare, care vor continua pe parcursul anului 2026. Germania, Suedia și Norvegia au confirmat, la rândul lor, trimiterea de personal militar pe insulă.

„Forțele armate daneze desfășoară, începând de astăzi, capacități și unități legate de (…) activități de exerciții. În perioada următoare, acest lucru va duce la o prezență militară sporită în Groenlanda și în jurul acesteia, incluzând aeronave, nave și soldați, inclusiv din partea aliaților NATO”, a declarat Ministerul Apărării danez într-un comunicat.

Ulterior, Franța și Germania au anunțat oficial că vor participa la exerciții în Groenlanda, alături de alte state europene. Ministerul Apărării german a transmis că o echipă de recunoaștere a Bundeswehrului, formată din 13 membri, a fost desfășurată la Nuuk la invitația Danemarcei, pentru „explorarea condițiilor-cadru pentru posibile contribuții militare”. Franța, singura putere nucleară din Uniunea Europeană, a confirmat și ea trimiterea de trupe, iar Suedia s-a alăturat inițiativei la cererea Copenhagăi.

Întâlnirea de la Washington a fost descrisă de Rasmussen și Motzfeldt drept respectuoasă, dar a existat o preocupare reală legată de modul în care ar putea decurge discuțiile. Analiștii au vorbit despre riscul unui episod similar cu cel trăit de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în februarie 2025.

„Aceasta este cea mai importantă întâlnire din istoria modernă a Groenlandei”, a declarat Noa Redington, analist și fost consilier al unui premier danez, pentru Reuters.

La nivel local, tensiunea a fost resimțită puternic.

„Am dormit foarte, foarte prost, sincer”, a spus Liv Aurora Jensen, artizană şi designer în Nuuk. „Ieri am vorbit cu sora mea şi i-am spus: «Încerc să nu intru în panică»”.

În același timp, liderii groenlandezi au început să pună accent pe unitatea cu Danemarca, amânând discursul despre independență.

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat:

„Nu este momentul să ne jucăm cu dreptul nostru la autodeterminare, când o altă ţară vorbeşte despre preluarea controlului asupra noastră”. „Asta nu înseamnă că nu ne dorim ceva în viitor. Dar aici şi acum facem parte din regat şi suntem alături de regat”.

Mesajul a fost întărit de Vivian Motzfeldt:

„Alegem Groenlanda pe care o cunoaştem astăzi ca parte a Regatului Danemarcei”.

Pe plan intern american, dorința lui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda nu este larg susținută. Un sondaj Reuters/Ipsos arată că doar 17% dintre americani aprobă această inițiativă, iar majorități consistente din ambele mari partide se opun utilizării forței. Cu toate acestea, președintele a lăsat deschisă calea dialogului.