Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat această evoluție într-un interviu acordat Evenimentului Zilei (EVZ), unde a arătat că relația transatlantică traversează o perioadă de schimbări majore, pe care o compară cu un adevărat cutremur geopolitic. În viziunea sa, revenirea lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite a accelerat o reconfigurare amplă a întregului spațiu transatlantic, integrată într-o strategie globală de repoziționare a influenței americane.

Această schimbare are loc într-un context internațional marcat de accentuarea lumii multipolare, de competiția strategică tot mai intensă cu China, de presiunea exercitată de Rusia asupra flancului estic și de epuizarea resurselor politice și militare ale SUA. Toți acești factori determină Washingtonul să redistribuie responsabilitățile în cadrul alianțelor sale și să își reconfigureze ecosistemul mondial de influență strategică, în care spațiul european ocupă un rol central.

În noua abordare americană, Europa este chemată să își asume o responsabilitate sporită. Administrația de la Washington solicită aliaților europeni nu doar majorări ale bugetelor pentru apărare, ci și un rol mai activ în dosarele majore de securitate.

Ucraina rămâne testul principal al acestei strategii, Statele Unite urmărind ca aliații să se înscrie în noul proces de negociere și să își asume responsabilități suplimentare în materie de apărare. Deși mesajul este similar cu cel din primul mandat al lui Donald Trump, el este susținut de această dată de o strategie mai coerentă și de o presiune constantă asupra capitalelor europene.

Relația transatlantică este recalibrată și din perspectivă economică. Politicile protecționiste, renegocierea acordurilor comerciale și condiționarea cooperării de interesele industriale americane au redevenit instrumente centrale ale administrației Trump. Europa nu mai este tratată automat ca un partener egal, ci ca un actor care trebuie să își demonstreze valoarea strategică în raport cu interesele Statelor Unite.

În analiza sa pentru EVZ, Ștefan Popescu atrage atenția asupra faptului că Donald Trump acționează pe baza unei viziuni coerente și urmărește obiective clare. Politica externă a actualului președinte american este ghidată de reducerea costurilor pentru Statele Unite și de maximizarea avantajelor strategice într-un context global ostil.

În timp ce marile capitale europene încearcă să se adapteze noii realități geopolitice, situația României ridică semne serioase de întrebare. Analistul observă că România lipsește din dialogul strategic într-un moment pe care îl consideră decisiv pentru poziționarea regională a țării. Această absență nu este doar una simbolică, ci are consecințe concrete, reflectate inclusiv în documentele strategice americane.

Noua strategie de securitate a Statelor Unite, elaborată în acest context de reașezare globală, nu mai menționează explicit România, fapt interpretat de analiști drept o retrogradare a priorităților la nivel regional. Accentul este mutat către spațiul baltic, în timp ce regiunea Mării Negre, deși esențială din punct de vedere geostrategic, pare să își piardă din importanță pe agenda Washingtonului.

Schimbarea este cu atât mai problematică cu cât România se află într-o zonă de periferie strategică, unde efectele reconfigurării americane pot fi cele mai dure. În lipsa unui dialog susținut și a unor inițiative proprii, există riscul ca Bucureștiul să rămână un beneficiar pasiv al deciziilor luate în alte capitale, într-un moment-cheie pentru echilibrul de securitate regional și pentru poziționarea sa în cadrul alianței occidentale.