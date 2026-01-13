Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, și ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, se întâlnesc miercuri, 14 ianuarie, la Casa Albă cu JD Vance și Marco Rubio.

Potrivit unui diplomat al UE familiarizat cu planurile, discuțiile vizează declarațiile lui Donald Trump privind Groenlanda.

Deși aceste discuții au fost propuse de câteva zile, detaliile nu fuseseră confirmate oficial până acum. Rasmussen a declarat jurnaliștilor la Copenhaga că vicepreședintele SUA și-a exprimat dorința de a participa și că va găzdui întâlnirea, motiv pentru care aceasta va avea loc la Casa Albă.

„Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat dorința de a participa la întâlnire și el va găzdui discuțiile, care vor avea loc, prin urmare, la Casa Albă”, le-a declarat Rasmussen jurnaliștilor.

Întâlnirea are loc după ce Donald Trump și-a intensificat retorica privind Groenlanda într-o serie de declarații făcute în ultimele zile.

În același timp, atât Copenhaga, cât și Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei, au respins planurile lui Trump privind insula, despre care acesta a afirmat în repetate rânduri că este vitală pentru interesele de securitate ale Statelor Unite.

Trump a declarat duminică, la bordul aeronavei Air Force One, că și-ar dori o înțelegere, însă a spus că, într-un fel sau altul, Statele Unite vor avea Groenlanda.

În paralel cu întâlnirea de la Washington, Vivian Motzfeldt și ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, urmează să meargă luni la Bruxelles. Acolo este programată o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Informațiile apar în contextul unei activități diplomatice intensificate, determinată de tensiunile create în jurul statutului strategic al Groenlandei.

În același context, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis că un scenariu extrem, precum o invazie americană, ar duce la sfârșitul NATO.

Liderii europeni și-au exprimat sprijinul pentru dreptul Groenlandei la autodeterminare, pe fondul temerilor că operațiunea SUA din Venezuela, din 3 ianuarie, l-ar putea încuraja pe Donald Trump să vizeze în continuare Groenlanda.