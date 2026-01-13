Documentul prezentat de congresmanul republican subliniază că, pe fondul intensificării competiției pentru influență în Arctica, Statele Unite nu își mai pot permite pasivitatea. În argumentarea proiectului de lege, Fine avertizează că regiunea a devenit un punct strategic de confruntare, iar Washingtonul riscă să piardă teren în fața Chinei și Rusiei dacă nu acționează rapid și decisiv.

Congresmanul a subliniat că Groenlanda nu poate fi privită ca un teritoriu îndepărtat și neimportant, ci reprezintă un element esențial pentru securitatea națională, având control asupra rutelor maritime strategice și fiind integrată în sistemul defensiv al Statelor Unite.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care îl putem ignora, ci un atu vital pentru securitatea națională. Oricine controlează Groenlanda controlează rutele maritime arctice cheie și sistemul de securitate care protejează Statele Unite. America nu își poate permite să lase acest viitor în mâinile unor regimuri care ne disprețuiesc valorile și încearcă să ne submineze securitatea”, a remarcat el.

Fine a făcut referire și la declarațiile președintelui Donald Trump și ale senatorului Marco Rubio, care subliniază că Arctica devine rapid un punct central al competiției globale dintre marile puteri. Congresmanul susține că China și Rusia își intensifică prezența în regiune, în timp ce politicile administrației președintelui Joe Biden au diminuat influența strategică a Statelor Unite.

Proiectul de lege propus acordă președintelui autoritatea de a lua măsurile necesare pentru anexarea sau achiziționarea Groenlandei și obligă administrația să prezinte Congresului un raport detaliat privind ajustările legislative necesare pentru transformarea insulei într-un stat cu drepturi depline.

Conform Politico, un scenariu de ocupare militară rapidă a capitalei Nuuk este puțin probabil. Mai realiste sunt instrumentele politice și diplomatice prin care SUA ar putea încerca să-și extindă influența în regiune. Publicația menționează chiar „patru pași simpli” prin care Trump ar putea obține controlul asupra Groenlandei.

Discuțiile despre Groenlanda au stârnit deja tensiuni între Washington și aliații europeni. Mai multe state membre ale UE analizează consolidarea prezenței militare în Arctica, pentru a transmite un semnal clar că securitatea regiunii este tratată cu maximă seriozitate.

Vicepremierul și ministrul apărării din Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, a subliniat pentru Polskie Radio că Groenlanda face parte din Regatul Danemarcei și că respectarea dreptului internațional reprezintă o linie roșie pentru Varșovia. Polonia încearcă să evite un conflict între aliații NATO, SUA și Danemarca, și a precizat că nu există planuri imediate pentru desfășurarea de trupe.

În același timp, Bloomberg notează că Marea Britanie și Germania au demarat consultări pentru creșterea contingentului militar în Groenlanda, cu scopul de a arăta administrației Trump că Europa este capabilă să-și asume responsabilitatea securității Arcticii fără a depinde exclusiv de Statele Unite.

Tensiunea a crescut după declarațiile lui Donald Trump din 9 ianuarie, când președintele american a reluat ideea unei „înțelegeri” privind Groenlanda, avertizând că, dacă nu se ajunge la un acord amiabil, insula ar putea fi preluată de Rusia sau China.

Pentru SUA, Groenlanda are o importanță strategică majoră, de la controlul rutelor maritime nordice până la sistemele de avertizare timpurie împotriva atacurilor cu rachete. Pentru Europa, însă, tentativa Washingtonului de a redeschide discuția despre suveranitatea Danemarcei reprezintă un test pentru coeziunea și credibilitatea NATO. Groenlanda nu mai este doar un teritoriu înghețat la marginea lumii, ci un simbol al noii ordini globale, în care forța cântărește tot mai mult, iar diplomația încearcă să o țină pasul.

Dmitri Medvedev a afirmat că locuitorii Groenlandei ar putea decide prin vot să se alăture Rusiei, în cazul în care președintele american Donald Trump nu va interveni rapid pentru a asigura controlul asupra insulei din Arctica, a raportat luni agenția Interfax, preluată de Reuters.