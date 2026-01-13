Aurul spot a crescut luni cu aproximativ 2%, depășind pragul de 4.600 de dolari pe uncie, înainte de a se stabiliza ușor sub acest nivel, potrivit datelor LSEG. De la începutul anului, cotațiile metalului prețios au urcat cu aproximativ 6%. Un factor important de incertitudine îl reprezintă ancheta deschisă împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și speculațiile privind o eventuală schimbare anticipată la conducerea băncii centrale. Această situație adaugă un risc suplimentar în politicile economice, mai ales dacă plecarea lui Powell ar conduce la numirea unui succesor favorabil reducerii rapide a dobânzilor.

Procurorii federali investighează un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului Fed din Washington, precum și declarațiile făcute de Powell în fața Congresului. Ancheta ar fi legată de nemulțumirile de lungă durată ale fostului președinte Donald Trump față de ritmul în care Fed a redus dobânzile.

Aurul a continuat să beneficieze de cererea pentru active considerate sigure, pe măsură ce așteptările privind reduceri mai rapide ale ratelor de dobândă reduc costul de oportunitate al deținerii metalului, un efect amplificat recent de date economice din SUA care sugerează o încetinire a pieței muncii. În același timp, tensiunile geopolitice au sporit interesul pentru aur, pe fondul relațiilor tot mai tensionate cu Iranul după semnale de opțiuni de reacție din partea Washingtonului la tulburările interne din această țară. Situația globală a fost intensificată și de intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela, în urma căreia președintele Nicolas Maduro a fost capturat de forțele americane, generând incertitudini pe piețele financiare și energetice.

”Toate aceste elemente întăresc percepţia unei incertitudini geopolitice accentuate, motiv pentru care am ales aurul drept una dintre clasele de active cu cel mai mare potenţial anul acesta”, a declarat Rajat Bhattacharya, strateg de investiţii la Standard Chartered.

Deși situația din Venezuela pare să se fi stabilizat rapid, evenimentul arată cât de persistente sunt riscurile geopolitice și cât de repede pot reapărea focare de tensiune în lume. În acest context, analiști precum Eli Lee de la Bank of Singapore consideră că aurul va continua să fie căutat ca refugiu sigur în fața incertitudinilor globale.

Pe lângă factorii geopolitici, specialiștii atrag atenția că fundamentalele care susțin aurul rămân puternice, pe măsură ce investitorii își ajustează portofoliile după ani marcați de sancțiuni, tensiuni internaționale și politici fiscale și monetare complexe. HSBC estimează că prețul aurului ar putea atinge 5.000 de dolari pe uncie în prima jumătate a anului 2026, chiar dacă volatilitatea și corecțiile pe termen scurt vor continua. Creșterea cererii este stimulată de statutul aurului ca activ de refugiu, de slăbirea dolarului american și de incertitudinile legate de politica economică globală.

Băncile centrale sunt așteptate să rămână cumpărători importanți de aur pentru diversificarea rezervelor valutare, deși achizițiile ar putea fi mai moderate comparativ cu perioada 2022–2024, din cauza nivelurilor ridicate ale prețurilor. În 2025, aurul a înregistrat o creștere anuală de aproape 65%, marcând una dintre cele mai puternice evoluții din ultimele decenii.