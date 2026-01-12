Relațiile dintre Casa Albă și Rezerva Federală au atins un nivel critic, după ce administrația lui Donald Trump a amenințat cu punerea sub acuzare a președintelui Fed, Jerome Powell, pentru mărturia pe care acesta a oferit-o Congresului vara trecută. Powell a catalogat această acțiune drept un „pretext” prin care se urmărește creșterea influenței politice asupra băncii centrale și a deciziilor sale privind ratele dobânzilor, transmite Reuters.

„Vineri, Departamentul de Justiţie a înaintat Rezervei Federale citaţii din partea marelui juriu, ameninţând cu punerea sub acuzare penală în legătură cu mărturia mea din faţa Comitetului Senatului pentru Bănci din iunie anul trecut”, a declarat Powell. „Am un profund respect pentru statul de drept şi pentru responsabilitatea în democraţia noastră. Nimeni – şi cu siguranţă nu preşedintele Rezervei Federale – nu este mai presus de lege. Dar această acţiune fără precedent ar trebui privită în contextul mai larg al ameninţărilor administraţiei şi al presiunii continue” pentru scăderea ratelor dobânzilor şi, în sens mai larg, pentru un cuvânt mai greu de spus asupra Fed, a spus el.

Senatorul republican Thom Tillis, membru al Comitetului bancar al Senatului, a avertizat că astfel de măsuri pun în pericol independența și credibilitatea Departamentului de Justiție. Tillis a declarat că va bloca nominalizările propuse de Trump pentru conducerea Fed până la clarificarea completă a aspectelor juridice.

Powell a explicat că citațiile emise de Departamentul de Justiție și amenințările cu acuzații penale nu au legătură cu renovarea clădirilor Fed sau cu rolul său de a răspunde în fața Congresului.

„Această nouă ameninţare nu are legătură cu mărturia mea din iunie anul trecut sau cu renovarea clădirilor Rezervei Federale. Nu are legătură cu rolul de supraveghere al Congresului… Acestea sunt pretexte. Ameninţarea cu acuzaţii penale este o consecinţă a faptului că Rezerva Federală stabileşte ratele dobânzilor pe baza celei mai bune evaluări a noastră a ceea ce va servi interesului public, rather than following the preferences of the President.”

Donald Trump a declarat pentru NBC News că nu este la curent cu acțiunile Departamentului de Justiție și a subliniat că Powell nu are expertiza necesară pentru gestionarea construcțiilor sau a politicii monetare. De asemenea, Casa Albă a criticat anterior renovarea clădirilor Fed din Washington, în valoare de 2,5 miliarde de dolari, considerând-o extravagantă.

„Nu ştiu nimic despre asta, dar cu siguranţă nu se pricepe prea bine la Fed şi nu se pricepe prea bine la construirea de clădiri”, a spus Trump.

Acțiunile recente vin după ani de tensiuni între președinte și președintele Fed. Trump l-a promovat pe Powell în funcție, însă ulterior și-a exprimat nemulțumirea față de politica monetară, cerând reduceri semnificative ale ratelor dobânzilor și punând în discuție posibilitatea concedierii acestuia. Mandatul lui Powell ca președinte se încheie în mai, dar el poate rămâne în consiliul Fed până în 2028, ceea ce limitează capacitatea președintelui de a numi noi membri până aproape de sfârșitul mandatului său.

Experții consideră că acest conflict este un moment dificil pentru istoria băncilor centrale americane. Peter Conti-Brown, istoric al Fed la Universitatea din Pennsylvania, a explicat că scopul Fed este să mențină stabilitatea prețurilor pe termen lung, independent de presiunile politice imediate.

Piețele financiare au reacționat moderat la aceste evenimente: dolarul a scăzut ușor, iar contractele futures pe acțiuni au înregistrat mișcări reduse. În ciuda tensiunilor, așteptările pentru politica monetară pe termen scurt rămân în mare parte neschimbate.