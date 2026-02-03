Geopolitica, declarațiile lui Donald Trump, tarifele vamale și știrile despre schimbarea conducerii Rezervei Federale a SUA influențează în prezent piețele globale. Acest lucru a devenit și mai evident când prețurile petrolului au scăzut după ce criza din Iran a dat semne că se calmează.

Însă piețele au rămas volatile, iar prețurile aurului și argintului s-au prăbușit după ce atinseseră niveluri record, ștergând în doar două sesiuni cea mai mare parte a câștigurilor de la începutul anului.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 5% luni, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură sesiune din ultimele șase luni, după ce președintele Trump a declarat că Iranul se află în „discuții serioase” cu Washingtonul, semnalând o posibilă relaxare a tensiunilor cu membrul OPEC. Însă situația din această țară rămâne fragilă.

Atât prăbușirea regimului iranian, care ar putea duce la o perioadă de incertitudine politică, cât și scenariul opus, în care regimul se consolidează și răspunde Statelor Unite prin blocarea sau restricționarea fluxului de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, ar putea declanșa o volatilitate semnificativă a pieței.

Aceste perspective, precum și faptul că OPEC+ a convenit să păstreze producția de petrol neschimbată pentru luna martie, mențin prețurile petrolului în creștere cu aproximativ 8,5% în acest an.

După o creștere susținută care a dus prețurile la niveluri record, aurul a scăzut cu aproape 20% față de maximele sale, în timp ce argintul a pierdut aproape toate câștigurile înregistrate de la începutul anului. Este posibil ca prăbușirea să fi fost de natură tehnică, întrucât, la maximul său, argintul se tranzacționa cu 133% peste media mobilă pe 200 de zile, iar aurul cu 32% peste același indicator.

Aurul a închis luna ianuarie cu un câștig de 13%, în ciuda unei scăderi de 8,8% vineri (cea mai mare pierdere zilnică din aprilie 2013). Vânzarea masivă ar putea reflecta astfel mai degrabă o relaxare a poziționării aglomerate decât o schimbare a fundamentelor.

În perioada anterioară, am avut o alocare excesivă către ETF-uri de lingouri, contracte futures cu efect de levier și structuri de opțiuni call care au amplificat mecanic creșterea. Vestea că Kevin Warsh ar putea fi numit președinte al Fed a întărit dolarul și a schimbat așteptările privind politica monetară, declanșând vânzări forțate pe măsură ce lichiditatea s-a redus.

În ciuda acestei mișcări descendente, fundamentele pe termen mediu pentru aur rămân intacte. Băncile centrale continuă să ancoreze cererea, cu aproximativ 800 de tone de achiziții preconizate în 2026, vizând mai mult tonajul decât valoarea, ceea ce face ca prețul cererii să fie inelastic.

În acest context, JP Morgan prevede că prețul aurului va ajunge la 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul acestui an. În 2025, cererea investitorilor și a băncilor centrale a fost în medie de aproximativ 750 de tone pe trimestru, cu mult peste cele aproximativ 380 de tone necesare în mod istoric pentru a susține prețuri mai mari.

Chiar și cu o oarecare moderare, cererea prognozată pentru 2026 rămâne favorabilă. Pe termen scurt, însă, am putea asista la fluctuații volatile ale prețurilor în ambele direcții, până la încetarea vânzărilor forțate. După scăderea masivă de vineri, prețul aurului a recuperat peste 6% într-o singură zi.

Argintul a încheiat luna ianuarie cu un câștig de 17%, după o scădere masivă de 26,8% într-o singură sesiune, un eveniment nemaiîntâlnit din 1980. În cursul lunii, la un moment dat, acesta înregistra o creștere de 65%. Dar argintul este diferit de aur, datorită naturii sale duale de refugiu sigur și material tehnologic.

Rămâne mai fragil după o evoluție spectaculoasă și speculativă. Spre deosebire de aur, argintul nu beneficiază de faptul că băncile centrale profită de scăderea prețurilor și este mai expus poziționării, efectelor sezoniere din jurul Anului Nou Chinezesc și schimbărilor în cererea industrială. Pe măsură ce poziționarea continuă să se normalizeze, prețurile ar putea rămâne volatile. După scădere, ieri, prețul său a crescut cu 9%.

Conform sondajului eToro Retail Investor Beat, 48% dintre investitorii individuali la nivel global și 53% dintre investitorii individuali români au aur în portofoliile lor. Peste jumătate din investitorii la nivel global și 61% dintre investitorii români cred că prețul aurului va crește în 2026.

Cu toate acestea, în condiții de volatilitate excesivă, investitorii ar trebui să rămână răbdători și să aștepte dovezi mai clare că efectul de levier excesiv și speculațiile au dispărut înainte de a lua măsuri. Și, ca întotdeauna, să își urmeze strategiile și planurile de tranzacționare.