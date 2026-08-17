Prețul petrolului rămâne sub presiune. Războiul din Iran și blocajul din Strâmtoarea Ormuz agită piețele mondiale

Prețul petrolului rămâne în centrul atenției investitorilor, în condițiile în care războiul din Iran continuă, negocierile de pace nu înregistrează progrese, iar traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz este în continuare blocat. Brent se menține în apropierea pragului de 90 de dolari pe baril, după un avans de 6% într-o singură săptămână. Analiștii avertizează că menținerea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu sub nivelurile normale ar putea alimenta noi scumpiri și presiunile inflaționiste.

Piețele financiare internaționale au început săptămâna sub semnul prudenței. Bursele asiatice au evoluat luni, 17 august, fără o direcție clară, investitorii urmărind în special situația din Orientul Mijlociu și efectele acesteia asupra pieței energetice, relatează Reuters.

Petrolul Brent era cotat la 88,50 dolari pe baril, după ce acumulase o creștere de 6% în săptămâna precedentă. Petrolul american WTI a coborât luni cu 0,3%, până la 82,12 dolari pe baril, însă venea după un avans săptămânal de 5,4%.

Menținerea petrolului la niveluri ridicate amplifică temerile privind inflația, în condițiile în care costurile energiei se pot transmite mai departe către transport, industrie și prețurile plătite de consumatori.

Una dintre principalele surse de incertitudine pentru piața petrolului este situația din Strâmtoarea Ormuz. Progresele către negocieri de pace au rămas blocate, iar traficul petrolierelor prin ruta strategică nu a fost reluat.

Tensiunile politice rămân, de asemenea, ridicate. Iranul a cerut sâmbătă Statelor Unite să accepte înfrângerea, în timp ce președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe americani să accepte prețuri mai mari la benzină atât timp cât conflictul continuă.

Situația de securitate din regiune rămâne fragilă și dincolo de Iran. Cel puțin 11 persoane au murit sâmbătă în urma unor atacuri israeliene în sudul Libanului, potrivit Ministerului libanez al Sănătății. Loviturile au fost printre cele mai sângeroase din ultimele săptămâni, după ce Libanul a acceptat un cadru de pace cu Israelul, mediat de Statele Unite.

Incertitudinea legată de durata conflictului face dificilă anticiparea evoluției petrolului. Shane Oliver, economist-șef la AMP, estimează că prețurile ar putea rămâne într-un interval foarte larg, de 70-100 de dolari pe baril.

„Deși încă nu există o soluție la impasul Iran/Ormuz, scenariul nostru de bază rămâne acela că prețurile petrolului se vor menține într-un interval de 70-100 de dolari, Iranul împiedicându-le să scadă mai mult, iar SUA intervenind pentru a încerca să calmeze situația ori de câte ori acestea depășesc 100 de dolari”, a declarat Shane Oliver, economist-șef la AMP, într-o notă.

Problema majoră ar putea apărea dacă actuala situație se prelungește și rezervele încep să scadă. Într-un asemenea scenariu, presiunea asupra prețurilor ar putea deveni și mai puternică.

„Riscul rămâne acela că nu va exista un acord de pace sustenabil, fluxul de petrol din Orientul Mijlociu va rămâne cu 10%-15% sub nivelurile normale și va trebui să ne confruntăm cu prețuri mai mari ale petrolului pe măsură ce rezervele se epuizează.”

Nesiguranța geopolitică s-a reflectat și în evoluția piețelor asiatice. Indicele MSCI pentru acțiunile din Asia-Pacific, cu excepția Japoniei, a stagnat luni.

În Japonia, Nikkei a avansat cu 0,4%, în timp ce piața australiană, unde companiile din domeniul resurselor au o pondere importantă, a pierdut 0,3%.

Piețele bursiere din Coreea de Sud au fost închise luni pentru o sărbătoare legală. Evoluțiile din regiune sunt urmărite și în contextul în care Donald Trump a cerut Pentagonului să reducă substanțial exercițiile militare comune cu Coreea de Sud.

Pentru piețele europene, semnalele de la începutul zilei au fost ușor pozitive. Contractele futures pentru EURO STOXX 50 au crescut cu 0,2%.

În Statele Unite, futures pentru S&P 500 au avansat cu 0,1%, după ce indicele atinsese un record în săptămâna precedentă, iar cele pentru Nasdaq au câștigat 0,2%.

Pe lângă evoluția războiului și a petrolului, investitorii așteaptă datele economice din China pentru luna iulie.

Exporturile chineze au beneficiat de cererea globală puternică asociată sectorului inteligenței artificiale, oferind sprijin celei de-a doua mari economii a lumii. Datele care urmează să fie publicate vor arăta însă cât de solidă este activitatea economică internă.

Estimările indică o încetinire a creșterii producției industriale la 4,8%, de la 5,3% anterior. Vânzările cu amănuntul sunt estimate să fi crescut cu 1,5%.

Evoluția economiei chineze este urmărită atent inclusiv pe piața materiilor prime, având în vedere rolul major al Chinei în cererea mondială de energie și resurse.

Piețele urmăresc în paralel perspectivele politicii monetare din Statele Unite. Evoluția pozitivă recentă a acțiunilor a fost alimentată de schimbarea așteptărilor privind următoarea decizie a Rezervei Federale.

Probabilitatea unei majorări a dobânzilor luna viitoare este evaluată la aproximativ 69%, după publicarea mai multor indicatori economici slabi.

Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au consemnat în iulie prima scădere din ultimele nouă luni. În același timp, încrederea consumatorilor s-a deteriorat mai mult decât anticipau economiștii.

Aceste informații s-au adăugat datelor mai temperate privind inflația și au redus presiunea pentru o intervenție imediată a Fed.

Unul dintre cele mai importante repere ale săptămânii va fi publicarea indicilor S&P Purchasing Managers’ Index (PMI) pentru luna august. Investitorii vor încerca să afle dacă accelerarea activității companiilor americane observată la jumătatea anului a continuat.

Pe partea rezultatelor financiare, săptămâna este mai puțin aglomerată, însă sunt așteptate raportările Home Depot, Target și Walmart. Rezultatele acestora vor fi analizate pentru indicii privind puterea de cumpărare și rezistența consumatorului american.

Datele economice mai slabe din Statele Unite au exercitat presiuni și asupra dolarului.

Euro a avansat cu 0,1%, până la 1,1578 dolari, foarte aproape de maximul ultimelor două luni, de 1,1585 dolari. Moneda americană a pierdut, de asemenea, 0,1% în raport cu yenul japonez, ajungând la 159,15 yeni.

Mișcări au fost înregistrate și pe piața obligațiunilor. Randamentul titlurilor de Trezorerie americane cu scadența la doi ani a scăzut cu două puncte de bază, la 4,156%. În săptămâna precedentă coborâse până la 4,0977%, cel mai redus nivel din ultimele șapte săptămâni.

Randamentul obligațiunilor americane pe zece ani a scăzut cu un punct de bază, la 4,684%, după un avans de patru puncte de bază în săptămâna precedentă.

Pe piața materiilor prime, aurul s-a menținut la 4.381 de dolari pe uncie, după o creștere de 0,8% săptămâna trecută.

În acest context, evoluția petrolului și situația din Strâmtoarea Ormuz rămân printre principalele surse de risc pentru piețele globale. O prelungire a blocajului și menținerea exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu cu 10%-15% sub nivelurile normale ar putea exercita noi presiuni asupra cotațiilor și, implicit, asupra inflației la nivel mondial.