Veștile bune din economie devin o problemă pentru piețe. Care este riscul dobânzilor ridicate

Economiile Statelor Unite și zonei euro dau semne de accelerare, însă ceea ce în mod normal ar reprezenta o veste bună începe să provoace îngrijorare pe piețele financiare. Activitatea economică mai puternică, inflația persistentă, petrolul de peste 100 de dolari și randamentele ridicate ale obligațiunilor pot determina băncile centrale să mențină dobânzile la niveluri ridicate pentru mai mult timp.

Bogdan Maioreanu, analist eToro, arată că investitorii se confruntă astfel cu o situație neobișnuită. Creșterea economică este suficient de puternică pentru a reduce presiunea asupra băncilor centrale de a tăia dobânzile, în timp ce inflația rămâne suficient de ridicată pentru a împiedica relaxarea rapidă a politicii monetare.

Datele privind activitatea economică au venit peste așteptări de ambele părți ale Atlanticului. Indicele PMI compozit din Statele Unite a urcat la 58,4, cel mai ridicat nivel din 2021. Indicatorul măsoară evoluția sectoarelor manufacturier și al serviciilor.

În zona euro, indicele PMI a ajuns la 53,1, depășind estimările.

În condiții obișnuite, asemenea date ar putea crește încrederea investitorilor în perspectivele veniturilor, profiturilor și investițiilor companiilor. Ele vin și după un trimestru în care profiturile companiilor din indicii Stoxx 600 și S&P 500 au înregistrat creșteri puternice.

Situația este însă complicată de inflația persistentă și de randamentele ridicate ale obligațiunilor.

Maioreanu atrage atenția că intensificarea activității economice este însoțită de noi presiuni asupra costurilor. Companiile raportează creșteri mai rapide ale cheltuielilor cu energia, salariile și lanțurile de aprovizionare.

O economie puternică poate absorbi mai ușor aceste costuri. În același timp, reziliența economiei reduce necesitatea ca băncile centrale să scadă rapid dobânzile.

Piețele trebuie astfel să ia în calcul posibilitatea ca politica monetară restrictivă să fie menținută pentru o perioadă mai lungă.

Situația descrisă de analist este una dificilă pentru investitori. Economia continuă să crească suficient de puternic pentru a permite amânarea reducerilor de dobândă, iar inflația rămâne suficient de ridicată încât băncile centrale să nu poată considera lupta împotriva creșterii prețurilor încheiată.

Presiunea este vizibilă în special pe piața obligațiunilor. Randamentul titlurilor de Trezorerie ale Statelor Unite cu maturitatea la zece ani a depășit pragul de 5,20%.

Atunci când randamentele depășesc 5%, efectele se pot transmite în întregul sistem financiar. Creditele ipotecare, împrumuturile acordate companiilor și refinanțările devin mai costisitoare.

Efectele ajung și pe piața de acțiuni.

Un randament mai mare al obligațiunilor determină creșterea ratei de actualizare aplicate profiturilor viitoare ale companiilor. În consecință, valoarea actuală atribuită acelor fluxuri de numerar scade.

Problema este mai importantă pentru companiile ale căror evaluări se bazează într-o proporție mare pe profituri așteptate într-un viitor mai îndepărtat și pentru firmele care au datorii ridicate.

Impactul nu este însă același pentru toate companiile. Potrivit unei analize Goldman Sachs citate de Bogdan Maioreanu, aproximativ 32% dintre companiile incluse în indicele Russell 2000 au împrumuturi cu dobândă variabilă.

În cazul companiilor din S&P 500, procentul este de numai 6%.

Pentru marile companii care dispun de lichidități importante, randamentele ridicate ale obligațiunilor afectează în principal evaluarea pe bursă prin creșterea ratei de actualizare.

Pentru firmele mai mici și mai îndatorate, consecințele sunt mai directe. Costurile împrumuturilor cresc rapid, refinanțarea devine mai dificilă, iar cheltuielile cu dobânzile se majorează.

La prima vedere, piața americană de acțiuni continuă să aibă o evoluție solidă. Indicele S&P 500 se află la puțin peste 1% distanță de maximele sale istorice. Companiile din tehnologie și industria semiconductorilor au compensat o parte dintre scăderile înregistrate în alte sectoare.

Aceste acțiuni sunt susținute de așteptările privind profiturile generate de inteligența artificială și de rezultate financiare mai bune.

Bogdan Maioreanu avertizează însă că rezistența indicilor ascunde problemele existente în alte zone ale pieței.

Presiunile sunt vizibile în sectoarele industrial, al bunurilor de consum, imobiliar și al utilităților, dar și în rândul companiilor de dimensiuni mai mici.

Creșterea pieței nu este astfel una generalizată, fiind susținută de un grup relativ restrâns de companii mari cu perspective ridicate de creștere. Această concentrare începe să provoace îngrijorări în rândul investitorilor.

O altă problemă este revenirea puternică a prețului petrolului. Cotația Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril și se situează în jurul valorii de 106 dolari.

Petrolul scump poate amplifica presiunile inflaționiste exact într-un moment în care băncile centrale au nevoie de dovezi că ritmul creșterii prețurilor încetinește.

Dacă energia rămâne scumpă, iar economia continuă să reziste, așteptările privind nivelul dobânzilor ar putea crește și mai mult. Acest lucru ar pune presiune suplimentară asupra companiilor care se confruntă deja cu costuri mai mari de finanțare.

Maioreanu arată că piețele se află acum între două scenarii foarte diferite. Pe de o parte, randamentele obligațiunilor ar putea continua să crească, ceea ce ar putea provoca o corecție pe piețele de acțiuni.

Pe de altă parte, investitorii care devin prea prudenți riscă să rămână în afara unei eventuale creșteri dacă inflația încetinește, tensiunile geopolitice se reduc sau profiturile companiilor tehnologice continuă să depășească semnificativ așteptările.

În aceste condiții, analistul eToro consideră că întrebarea importantă nu mai este dacă economia continuă să crească, ci cât timp companiile și consumatorii pot susține această creștere în condițiile unor costuri mai ridicate ale împrumuturilor.