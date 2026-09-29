Centura Comarnic se deschide joi. Noua șosea are aproape 6 kilometri

Centura Comarnic intră în trafic joi, după aproape trei ani de lucrări. Noua șosea este destinată să preia o parte din traficul de pe DN 1 și să reducă aglomerația din oraș. Varianta ocolitoare din județul Prahova va fi inaugurată joi, în cadrul unui eveniment programat la ora 14:00.

Centura Comarnic va fi inaugurată şi deschisă traficului rutier joi, la aproape trei ani de la începerea lucrărilor, a anunţat, marţi, Consiliul Judeţean Prahova. Inaugurarea este programată pentru ora 14:00.

Noua variantă ocolitoare a oraşului Comarnic are o lungime de aproape 6 kilometri şi este destinată preluării unei părţi din traficul de pe DN 1, contribuind astfel la reducerea presiunii asupra circulaţiei din localitate. Traseul ocoleşte oraşul pe partea de vest şi se conectează la DN 1 prin două intersecţii amenajate cu sensuri giratorii.

Proiectul include lucrări complexe de infrastructură, printre care poduri şi un pasaj de aproximativ 380 de metri, construit peste râul Prahova şi magistrala feroviară Ploieşti-Braşov. Noua şosea este destinată fluidizării circulaţiei pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a judeţului Prahova.

Lucrările la Centura Comarnic au început în noiembrie 2023, în prezenţa ministrului Transporturilor de la acel moment, Sorin Grindeanu.

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, declara la momentul începerii lucrărilor că speră ca circulaţia pe noua şosea să fie posibilă în aproximativ un an.

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, în cadrul Programului Operaţional Transporturi 2021-2027. Contractul pentru realizarea obiectivului de investiţii a fost atribuit asocierii SC Frasinul SRL, în calitate de lider, şi SC Artehnis SRL. Valoarea contractului este de 236.740.000 de lei, fără TVA.