Autostrada Moldovei a făcut încă un pas. Unde se poate circula de luni pe 47 de kilometri noi
SURSA FOTO: Facebook, Cristian Pistol - două noi benzinării vor fi construite pe Autostrada Moldovei A7, în apropiere de Milcovul
Circulația pe 47,10 kilometri din Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău Sud, a fost deschisă luni, 31 august, la ora 16:00. Cele două loturi inaugurate au fost construite de UMB și permit extinderea traseului de mare viteză către zona Bacăului.
București–Bacău pe autostradă: schimbare majoră pe A7
Odată cu deschiderea celor două loturi, șoferii pot circula de la București până în zona Bacăului pe autostradă, folosind A3 și A7. Distanța parcursă pe drum de mare viteză ajunge la 310,59 kilometri.
Sectorul inaugurat este format din Lotul 2 Adjud – Răcăciuni, cu o lungime de 24,5 kilometri, și Lotul 3 Răcăciuni – Bacău, care măsoară 21,5 kilometri. Împreună, cele două tronsoane adaugă 47,10 kilometri noi rețelei de autostrăzi din România.
„S-a deschis circulația pe A7 (Autostrada Moldovei) de la Adjud la Bacău (47,10 km)! Acum rețeaua rutieră administrată de CNAIR însumează 1.477,34 km de drum de mare viteză. Șoferii pot circula de astăzi pe 241,62 km din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei A7 până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău care face legătura cu DN2F, spre Vaslui, iar după finalizarea lucrărilor de racordare se va ajunge de la Bucuresti la Bacău Nord pe 310,59 km de autostradă (A3 și A7). Cele trei loturi aflate în execuție dintre Bacău și Pașcani, 77,38 km, sunt finanțate prin PNRR”, a transmis Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
București – Bacău, în mai puțin de trei ore pe autostradă
Noua deschidere face posibilă parcurgerea distanței dintre București și Bacău, de 310,59 kilometri, exclusiv pe drum de mare viteză, prin A3 și A7. În condiții normale de trafic, traseul poate fi parcurs în mai puțin de trei ore.
În prima etapă, circulația este permisă până la conexiunea cu rețeaua rutieră din zona Bacăului. Traficul urmează să fie extins ulterior până la Nodul Rutier Bacău Nord al Centurii Bacăului, după finalizarea lucrărilor de racordare.
Deschiderea celor două loturi reprezintă o nouă etapă în construcția Autostrăzii Moldovei. Proiectul este destinat să asigure legătura regiunii Moldovei cu rețeaua națională de autostrăzi.
Odată cu inaugurarea sectorului dintre Adjud și Bacău, traseul de mare viteză disponibil pentru șoferi se extinde spre nord, în direcția următoarelor tronsoane aflate în lucru.
A7 ajunge la 241,62 kilometri deschiși între Ploiești și Pașcani
După deschiderea celor 47,10 kilometri dintre Adjud și Bacău, Autostrada Moldovei A7 Ploiești – Pașcani ajunge la 241,62 kilometri aflați în circulație. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 319 kilometri.
Autostrada Moldovei este unul dintre principalele proiecte de infrastructură rutieră aflate în construcție în România. Finanțarea este asigurată în mare parte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Traseul A7 este construit etapizat, dinspre sud spre nord. După deschiderea sectorului până în zona Bacăului, următoarea etapă urmărește continuarea lucrărilor pe direcția Bacău – Pașcani.
Cele trei loturi aflate în execuție între Bacău și Pașcani au o lungime cumulată de 77,38 kilometri și sunt finanțate prin PNRR, potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
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