Radu Miruță anunță finalizarea unui nou tronson de pe A7. 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău se deschid luni

Viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat finalizarea unui nou tronson de 47 de kilometri din Autostrada A7. Este vorba despre sectorul dintre Adjud și Bacău, care urmează să fie deschis circulației luni.

Ministrul a precizat pe Facebook că a parcurs astăzi traseul dintre București și Bacău pe Autostrada A7 și a evidențiat îmbunătățirea condițiilor de călătorie. Potrivit acestuia, deplasarea este acum mai simplă, mai sigură și mai confortabilă.

Cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău sunt finalizați, iar autoritățile urmează să îi dea în circulație luni. Noul sector contribuie la extinderea rețelei de autostrăzi din Moldova și la îmbunătățirea legăturii rutiere dintre această regiune și București.

Radu Miruță a subliniat că finalizarea acestui tronson reprezintă un nou pas în dezvoltarea infrastructurii rutiere din România.

„Alți 47 de km noi de autostradă finalizați. Am fost astăzi de la București la Bacău pe Autostrada A7. Da, e mult mai simplu, mai sigur și mai confortabil drumul. Sunt gata și cei 47 de kilometri dintre Adjud și Bacău, iar luni vor fi dați în circulație”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Autostrada A7 a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar ministrul Apărării Naționale a prezentat proiectul drept un exemplu că obiectivele de infrastructură pot fi realizate atunci când există voință și muncă.

Miruță le-a transmis felicitări celor care au contribuit la realizarea lucrărilor, de la proiectele inițiale până la finalizarea efectivă a autostrăzii. El a remarcat astfel transformarea planurilor și proiectelor de pe hârtie într-o infrastructură rutieră care poate fi utilizată în mod concret.

„Autostrada A7 a fost finanțată din PNRR și este un exemplu ca se poate atunci când se vrea și se muncește. Felicitări celor care au lucrat pentru ca desenele pe hârtie să devină realitate”, a conchis acesta.

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