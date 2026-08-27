Ce a făcut o pensionară de 70 de ani pentru a primi 15 ani de închisoare în Rusia

Autoritățile de la Kiev intenționează să transmită Rusiei o solicitare oficială pentru returnarea Svetlanei Loi, o femeie în vârstă de 70 de ani din Tokmak, oraș din regiunea Zaporojie aflat sub ocupație rusă. Pensionara a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru donații destinate Forțelor Armate ale Ucrainei.

Comisarul Parlamentului Ucrainei pentru Drepturile Omului, Dmîtro Lubineț, a anunțat demersul în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii. Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce a urmărit cazul Svetlanei Loi și a documentat sentința pronunțată de instanța rusă.

Autoritățile ucrainene vor cere oficial Moscovei returnarea femeii după ce o instanță din Rusia a menținut pedeapsa de 15 ani de închisoare. Informația a fost relatată de publicația United24 Media.

Lubineț a precizat că autoritățile ucrainene cunosc situația Svetlanei Loi și susțin că faptele pentru care aceasta a fost condamnată au avut loc în timp ce se afla în Tokmak, teritoriu ocupat de Rusia.

„Din câte știm, întreaga ei vină constă în faptul că a făcut o donație către una dintre unitățile militare, în timp ce se afla fizic pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei”, a declarat Lubineț.

Pe lângă solicitarea privind returnarea Svetlanei Loi, autoritățile ucrainene intenționează să ceară Rusiei acces imediat la aceasta. Kievul vrea, de asemenea, să primească informații oficiale despre starea de sănătate a femeii și despre condițiile în care este deținută.

„În prezent pregătesc o astfel de solicitare, iar aceasta va fi transmisă părții ruse mâine”, a declarat Lubineț.

Demersul autorităților ucrainene survine după ce instanțele ruse au menținut condamnarea la 15 ani de închisoare pronunțată în cazul Svetlanei Loi.

Potrivit publicației ruse Mediazona, procurorii au susținut că Svetlana Loi a efectuat 24 de transferuri de bani către Forțele Armate ale Ucrainei. Valoarea totală a transferurilor a fost de 63.420 de ruble, echivalentul a aproximativ 600 de euro.

Transferurile ar fi fost realizate în perioada ianuarie-noiembrie 2024. La momentul efectuării acestora, femeia se afla în Tokmak, oraș din regiunea Zaporojie aflat sub ocupație rusă.

În luna februarie, o instanță controlată de Rusia din teritoriul ocupat al regiunii Zaporojie a condamnat-o inițial pe Svetlana Loi la 15 ani de închisoare. Femeia a contestat ulterior verdictul. Prima Curte de Apel din Moscova a respins apelul formulat de aceasta și a menținut sentința de 15 ani de închisoare.

Înainte ca instanța de apel să anunțe decizia, Svetlana Loi a început să cânte în sala de judecată. Femeia a interpretat „Cântecul despre prosop”, un cunoscut cântec ucrainean bazat pe un poem al poetului ucrainean Andrii Malîșko.

Momentul s-a petrecut în timp ce pensionara își aștepta verdictul instanței de apel. Ulterior, judecătorii au respins contestația și au menținut pedeapsa stabilită anterior.

Cazul Svetlanei Loi se înscrie într-o serie de dosare în care persoane din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia au fost condamnate de instanțe controlate de Moscova.

Într-un dosar separat, o instanță controlată de Rusia din Berdiansk, oraș aflat temporar sub ocupație, a condamnat o femeie în vârstă de 74 de ani la 14 ani de închisoare.