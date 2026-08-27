România, Moldova și Ucraina își întăresc cooperarea. Nicușor Dan anunță proiecte comune pentru infrastructură, energie și securitate
SURSA FOTO: Facebook - Administrația Prezidențială a României
România, Republica Moldova și Ucraina vor continua să dezvolte proiecte comune în infrastructură, energie și securitate. Președintele Nicușor Dan a anunțat, după reuniunea trilaterală de la Chișinău, că printre priorități se află noile conexiuni rutiere și cooperarea pentru prevenirea agresiunilor cu drone.
Nicușor Dan: Cele trei țări au o responsabilitate pentru securitatea și stabilitatea regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat joi, la Chișinău, la o reuniune trilaterală alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Șeful statului a arătat că întâlnirea confirmă capacitatea celor trei țări de a coopera și de a înțelege responsabilitatea pe care o au pentru securitatea și stabilitatea regiunii.
„Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni”, a spus şeful statului.
Discuțiile au vizat mai multe domenii de interes comun, printre care infrastructura, energia și securitatea.
România va construi autostrăzi până la granițele cu Republica Moldova și Ucraina
Unul dintre principalele subiecte abordate a fost dezvoltarea infrastructurii care leagă cele trei țări.
Nicușor Dan a precizat că, prin programul SAFE, România va construi o autostradă până la granița cu Republica Moldova, proiectul urmând să continue și pe câțiva kilometri pe teritoriul statului vecin.
Un alt proiect presupune construirea unei autostrăzi până la granița de nord cu Ucraina.
„Am discutat de proiecte de infrastructură şi de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum ştiţi, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la graniţă şi câţiva kilometri în interiorul Republicii Moldova şi autostradă până la graniţa nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre”, a adăugat Nicuşor Dan.
Pe lângă infrastructura rutieră, cei trei lideri au discutat despre proiecte energetice comune și dezvoltarea interconexiunilor.
România și Republica Moldova vor să coopereze împotriva amenințărilor cu drone
Securitatea a reprezentat un alt subiect important al reuniunii trilaterale.
Nicușor Dan a arătat că România și Republica Moldova se confruntă cu amenințări asupra cărora cele două state pot colabora. Printre acestea se numără incidentele care implică drone.
Președintele a explicat că Bucureștiul și Chișinăul pot lucra împreună pentru prevenirea acestui tip de agresiune.
„Am discutat de ameninţările la care ţările noastre, România şi Republica Moldova, sunt supuse. Dronele la care doamna preşedinte (n.r. Maia Sandu) a făcut referire şi putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune”, a mai spus acesta.
România și Ucraina reiau reuniunile Comitetului Mixt pentru Minorități
Președintele a vorbit și despre relația bilaterală dintre România și Ucraina. Cele două state au semnat un parteneriat strategic, iar Nicușor Dan consideră că relațiile dintre București și Kiev continuă să avanseze.
Un nou pas va fi făcut vineri, când, după mai mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din România și Ucraina.
„După cum ştiţi, România şi Ucraina au semnat un parteneriat strategic şi mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine, după mulţi ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minorităţile din cele două ţări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educaţia în limba maternă în cele două ţări”, a spus preşedintele.
Nicușor Dan reafirmă sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la UE
În privința Republicii Moldova, Nicușor Dan a evidențiat relația specială dintre cele două țări, bazată pe limba, cultura și tradițiile comune.
România va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a descris țara vecină drept un exemplu pentru statele europene aflate în proces de aderare.
Reuniunea trilaterală a avut loc după participarea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Volodimir Zelenski nu a participat la paradă.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.