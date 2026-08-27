România, Moldova și Ucraina își întăresc cooperarea. Nicușor Dan anunță proiecte comune pentru infrastructură, energie și securitate

România, Republica Moldova și Ucraina vor continua să dezvolte proiecte comune în infrastructură, energie și securitate. Președintele Nicușor Dan a anunțat, după reuniunea trilaterală de la Chișinău, că printre priorități se află noile conexiuni rutiere și cooperarea pentru prevenirea agresiunilor cu drone.

Președintele Nicușor Dan a participat joi, la Chișinău, la o reuniune trilaterală alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Șeful statului a arătat că întâlnirea confirmă capacitatea celor trei țări de a coopera și de a înțelege responsabilitatea pe care o au pentru securitatea și stabilitatea regiunii.

„Pe plan trilateral, sunt bucuros că ţările noastre colaborează şi această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înţelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea şi stabilitatea acestei regiuni”, a spus şeful statului.

Discuțiile au vizat mai multe domenii de interes comun, printre care infrastructura, energia și securitatea.

Unul dintre principalele subiecte abordate a fost dezvoltarea infrastructurii care leagă cele trei țări.

Nicușor Dan a precizat că, prin programul SAFE, România va construi o autostradă până la granița cu Republica Moldova, proiectul urmând să continue și pe câțiva kilometri pe teritoriul statului vecin.

Un alt proiect presupune construirea unei autostrăzi până la granița de nord cu Ucraina.

„Am discutat de proiecte de infrastructură şi de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum ştiţi, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la graniţă şi câţiva kilometri în interiorul Republicii Moldova şi autostradă până la graniţa nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre”, a adăugat Nicuşor Dan.

Pe lângă infrastructura rutieră, cei trei lideri au discutat despre proiecte energetice comune și dezvoltarea interconexiunilor.

Securitatea a reprezentat un alt subiect important al reuniunii trilaterale.

Nicușor Dan a arătat că România și Republica Moldova se confruntă cu amenințări asupra cărora cele două state pot colabora. Printre acestea se numără incidentele care implică drone.

Președintele a explicat că Bucureștiul și Chișinăul pot lucra împreună pentru prevenirea acestui tip de agresiune.

„Am discutat de ameninţările la care ţările noastre, România şi Republica Moldova, sunt supuse. Dronele la care doamna preşedinte (n.r. Maia Sandu) a făcut referire şi putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune”, a mai spus acesta.

Președintele a vorbit și despre relația bilaterală dintre România și Ucraina. Cele două state au semnat un parteneriat strategic, iar Nicușor Dan consideră că relațiile dintre București și Kiev continuă să avanseze.

Un nou pas va fi făcut vineri, când, după mai mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din România și Ucraina.

„După cum ştiţi, România şi Ucraina au semnat un parteneriat strategic şi mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine, după mulţi ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minorităţile din cele două ţări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educaţia în limba maternă în cele două ţări”, a spus preşedintele.

În privința Republicii Moldova, Nicușor Dan a evidențiat relația specială dintre cele două țări, bazată pe limba, cultura și tradițiile comune.

România va continua să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. Președintele a descris țara vecină drept un exemplu pentru statele europene aflate în proces de aderare.

Reuniunea trilaterală a avut loc după participarea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Volodimir Zelenski nu a participat la paradă.