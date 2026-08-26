Negocierile pentru Legea salarizării au eșuat. Nicușor Dan acuză PSD, PNL, USR și UDMR că își asumă pierderea a 770 de milioane de euro

Nicușor Dan a anunțat miercuri că negocierile privind noua Lege a salarizării nu au dus la un consens între PSD, PNL, USR și UDMR. Discuțiile au fost mediate începând din luna mai de Administrația Prezidențială și s-au desfășurat pe parcursul ultimelor luni.

Potrivit șefului statului, cele patru partide nu au reușit să ajungă la un acord politic și social asupra reformei salarizării, în pofida negocierilor intense. Nicușor Dan a subliniat că reforma reprezintă un subiect esențial pentru întregul sistem bugetar și că nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022.

„Începând cu luna mai, Administrația Prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția că întârzierea reformei a făcut ca un subiect cu implicații sociale și economice majore să ajungă să fie analizat sub o presiune foarte mare a timpului. În același timp, el a remarcat disponibilitatea la dialog manifestată de cele patru partide și de echipele ministeriale și a evidențiat munca intensă desfășurată în ultimele luni.

„Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului”, susține Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că PSD, PNL, USR și UDMR și-au respectat angajamentul de a nu depune separat în Parlament câte un proiect privind Legea salarizării.

„De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR”, a declarat șeful statului.

Deși negocierile politice nu au dus la un acord, procesul de elaborare a legii a avansat din punct de vedere tehnic. Munca desfășurată în ultimele luni, precum și discuțiile purtate cu sindicatele, au permis clarificarea unui număr important de aspecte tehnice, susține șeful statului.

„Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană”, a precizat Nicușor Dan.

Potrivit lui Nicușor Dan, proiectul Legii salarizării este aproape finalizat din punct de vedere tehnic. Principala problemă rămasă este una de natură politică și privește modul în care va fi împărțită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale din sistemul bugetar.