Cât ar putea plăti bucureștenii pentru căldură în această iarnă. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

Bucureștenii s-ar putea confrunta cu costuri mai ridicate pentru încălzire și apă caldă în sezonul rece care urmează. Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că este luată în calcul o creștere a tarifului suportat de consumatori, pe fondul situației financiare dificile de la Termoenergetica și al majorării cheltuielilor necesare pentru funcționarea sistemului de termoficare.

Primăria Capitalei și compania de termoficare au analizat o eventuală majorare a tarifului plătit de populație. Ciprian Ciucu spune că prețul achitat în prezent de bucureșteni nu a mai fost majorat din 2022, în timp ce cheltuielile sistemului au crescut.

În aceste condiții, municipalitatea continuă să suporte cea mai mare parte din costul real al gigacaloriei. Potrivit edilului, aproximativ 60% din preț este acoperit de primărie, iar restul este plătit de populație.

„În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni, și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea direcției de specialitate, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți, pentru că situația financiară este foarte proastă.”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Primarul general precizează că o eventuală creștere a tarifului pentru populație nu poate fi stabilită doar printr-o decizie a sa. Propunerea trebuie discutată cu grupurile politice și supusă votului consilierilor generali.

„Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice. Pentru că eu pot să propun orice, dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba.”, a mai spus Ciucu.

Discuțiile privind tariful au loc în condițiile în care municipalitatea trebuie să acopere în continuare o parte importantă din costurile serviciului de termoficare. Situația financiară a Termoenergetica este indicată de primarul general drept unul dintre motivele pentru care se analizează modificarea prețului plătit de populație.

Ciprian Ciucu afirmă că tariful achitat de bucureșteni este în prezent unul dintre cele mai mici din țară. El precizează însă că nu poate garanta că acesta va rămâne la același nivel.

„În acest moment, prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește, nu a mai crescut din 2022”, mai spune Ciprian Ciucu.

Posibila majorare a tarifului este discutată în timp ce sistemul de termoficare al Capitalei continuă să funcționeze cu probleme. Potrivit datelor prezentate, rețeaua operează la aproximativ 60% din capacitate.

Problemele afectează în prezent un număr important de imobile din București. În jur de 1.000 de blocuri nu beneficiază de apă caldă, iar aproape 3.000 de imobile întâmpină dificultăți în ceea ce privește furnizarea.

În anumite zone ale Capitalei, apa caldă ajunge cu întârziere la consumatori. Sunt și situații în care temperatura apei este scăzută sau presiunea nu este suficientă pentru furnizarea normală a serviciului.

Problemele sistemului de termoficare se mențin astfel în condițiile în care municipalitatea analizează modificarea tarifului plătit direct de populație. Prețul nu a mai fost majorat din 2022, în timp ce costurile asociate funcționării sistemului au crescut.

O eventuală schimbare a tarifului depinde de discuțiile cu grupurile politice și de votul Consiliului General al Municipiului București, după cum a precizat primarul general.