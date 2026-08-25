Primăria Capitalei schimbă regulile pentru ajutoare. Vouchere eliminate, stimulente reduse și plăți suspendate

Primăria Capitalei propune modificări importante în cazul mai multor programe locale de sprijin. Voucherele Materna ar urma să fie eliminate, stimulentul pentru adulții cu dizabilități ar putea fi suspendat, iar ajutorul acordat pentru nou-născuți ar urma să scadă de la 2.500 la 2.000 de lei și să fie acordat numai anumitor categorii. Proiectele inițiate de primarul general Ciprian Ciucu urmează să ajungă la vot în ședința Consiliului General al Municipiului București din 28 august.

Una dintre măsurile propuse vizează programul Voucher Materna, introdus în anul 2018 pentru sprijinirea femeilor însărcinate.

Prin acest program sunt acordate tichete în valoare totală de 2.000 de lei, în două tranșe, care pot fi utilizate pentru servicii și produse medicale în unitățile și farmaciile participante.

Primăria Capitalei propune acum abrogarea hotărârii prin care a fost instituit programul, invocând situația financiară a municipalității.

„Programul generează cheltuieli recurente de aproximativ 24 de milioane de lei anual, care nu mai pot fi susținute în contextul actual al constrângerilor bugetare ale Municipiului București.

La 31 iulie 2026, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București înregistra întârzieri acumulate în valoare totală de peste 650 milioane lei la programele de stimulente locale, ceea ce demonstrează că sistemul actual de beneficii locale a depășit capacitatea financiară reală a bugetului municipal”, se arată în proiectul de hotărâre.

Municipalitatea argumentează și că serviciile medicale prenatale sunt asigurate prin sistemul național de sănătate.

„Abrogarea programului este justificată de faptul că serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate, pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate”, se precizează în document.

Schimbări importante sunt propuse și pentru stimulentul acordat la nașterea unui copil. În prezent, valoarea acestuia este de 2.500 de lei, însă proiectul prevede reducerea sprijinului la 2.000 de lei.

În același timp, ajutorul nu ar mai fi acordat în aceleași condiții tuturor solicitanților eligibili, urmând să fie direcționat către anumite categorii vulnerabile.

Printre acestea se numără mamele beneficiare ale venitului minim de incluziune, mamele cu dizabilități, mamele minore și cele aflate temporar în situații critice de viață.

Ar urma să poată primi sprijinul și mamele victime ale calamităților sau violenței domestice și cele aflate în situații de vulnerabilitate ori de risc, stabilite prin anchetă socială.

O altă categorie prevăzută este cea a mamelor care sunt cetățeni străini sau apatrizi și provin din zone afectate de conflicte armate.

Proiectul introduce și condiții suplimentare privind domiciliul părinților.

Ambii părinți ar trebui să aibă domiciliul în Municipiul București de cel puțin 12 luni neîntrerupt înainte de momentul depunerii cererii.

De asemenea, aceștia nu ar trebui să înregistreze datorii restante și neeșalonate la bugetul local.

În schimb, termenul în care poate fi depus dosarul ar urma să fie extins. Dacă în prezent cererea trebuie depusă în termen de o lună de la nașterea copilului, noua regulă ar permite depunerea documentelor în maximum trei luni.

Un alt proiect vizează stimulentul financiar acordat adulților cu dizabilități. Primăria propune suspendarea temporară a acordării drepturilor pentru lunile viitoare, în condițiile datoriilor acumulate de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Restanțele existente vor rămâne însă datorate beneficiarilor și ar urma să fie plătite eșalonat, în ordine cronologică.

„Suspendarea propusă operează exclusiv asupra drepturilor lunare viitoare – adică asupra obligațiilor de plată care s-ar naște după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Prin sistarea temporară a nașterii de drepturi lunare noi, se oprește acumularea de datorii suplimentare, iar resursele bugetare disponibile sunt direcționate integral către achitarea obligațiilor deja existente.

Drepturile lunare deja născute și neachitate (întârzierile acumulate anterior intrării în vigoare) rămân pe deplin exigibile și se vor achita eșalonat, în ordinea cronologică a lunilor de plată, din creditele bugetare aprobate anual”, se precizează în proiect.

Municipalitatea susține că programul pune o presiune foarte mare asupra bugetului destinat asistenței sociale.

„Primăria Municipiului București nu este un furnizor național de protecție socială. Rolul său este de a completa sistemul național de protecție, nu de a-l substitui. Or, un singur program – stimulentul pentru adulții cu handicap – consumă peste 65% din bugetul total de asistență socială al DGASMB, compromițând finanțarea serviciilor sociale directe: adăpostul de noapte, cantinele sociale, echipele mobile de urgențe, centrele pentru victimele violenței domestice, asistența pentru alte categorii vulnerabile. Suspendarea temporară a generării de drepturi noi la un singur program permite protejarea tuturor celorlalte”, se arată în document.

Proiectul nu stabilește o dată precisă pentru reluarea acordării stimulentului. Măsurile propuse nu sunt încă definitive, acestea urmând să fie supuse votului Consiliului General al Municipiului București.