Curs valutar BNR, 26 august 2026. Leul pierde teren în fața euro și dolarului. La cât a ajuns moneda europeană

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 26 august 2026, noile cotații pentru principalele monede. Leul s-a depreciat în raport cu euro și dolarul american, în timp ce a câștigat teren în fața francului elvețian. Euro a fost cotat la 5,2589 lei, iar dolarul a urcat la 4,5077 lei.

Moneda europeană a fost cotată miercuri de BNR la 5,2589 lei, în creștere cu 0,0055 lei față de ședința precedentă.

Marți, 25 august, un euro valora 5,2534 lei.

Comparativ cu ședința de vineri, 21 august, când cursul era de 5,2581 lei/euro, moneda europeană este mai scumpă cu 0,0008 lei.

Dolarul american a continuat să se aprecieze în raport cu moneda națională. BNR a stabilit miercuri un curs de 4,5077 lei pentru un dolar, față de 4,5014 lei în ziua precedentă.

Creșterea de la o zi la alta este de 0,0063 lei.

Față de vineri, 21 august, diferența este mai pronunțată. Atunci, dolarul era cotat la 4,4926 lei, ceea ce înseamnă că până miercuri a câștigat 0,0151 lei.

În sens opus a evoluat francul elvețian. Cursul anunțat miercuri este de 5,6086 lei, în scădere cu 0,0013 lei față de valoarea de 5,6099 lei înregistrată marți.

Comparativ cu 21 august, când francul era cotat la 5,6230 lei, scăderea ajunge la 0,0144 lei.

Lira sterlină a înregistrat o creștere ușoară, de la 6,1425 lei la 6,1429 lei. Diferența față de ședința precedentă este de numai 0,0004 lei.

Față de cursul din 21 august, de 6,1369 lei, lira este mai scumpă cu 0,0060 lei.

O creștere a fost consemnată și pentru moneda Ungariei. BNR a stabilit un curs de 1,4592 lei pentru 100 de forinți, față de 1,4525 lei marți.

Diferența este de 0,0067 lei. Comparativ cu 21 august, când 100 de forinți valorau 1,4467 lei, creșterea ajunge la 0,0125 lei.

Cotațiile publicate pentru miercuri, 26 august 2026, sunt:

Euro (EUR): 5,2589 lei , +0,0055 lei;

, +0,0055 lei; Dolar american (USD): 4,5077 lei , +0,0063 lei;

, +0,0063 lei; Franc elvețian (CHF): 5,6086 lei , -0,0013 lei;

, -0,0013 lei; Liră sterlină (GBP): 6,1429 lei , +0,0004 lei;

, +0,0004 lei; 100 forinți maghiari (HUF): 1,4592 lei, +0,0067 lei.

Cotațiile publicate de BNR sunt cursuri de referință. Ratele efective oferite clienților de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite.