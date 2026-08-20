Curs valutar joi, 20 august. Cât valorează euro, dolarul și francul elvețian. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar joi, 20 august. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 20 august 2026. Datele indică valorile oficiale stabilite pentru principalele valute tranzacționate pe piața românească, precum și pentru o serie de monede internaționale.

Potrivit datelor BNR, euro este cotat la 5,2535 lei, în timp ce dolarul american are o valoare de 4,4884 lei. Francul elvețian este cotat la 5,6398 lei, iar lira sterlină ajunge la 6,1247 lei.

În cazul altor monede importante, dolarul australian are o valoare de 3,1993 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,2606 lei. Coroana cehă valorează 0,2175 lei, în timp ce coroana daneză este cotată la 0,7027 lei.

Lira egipteană are o valoare de 0,0883 lei, iar 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4429 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, cursul BNR este de 2,8348 lei.

Leul moldovenesc este cotat la 0,2634 lei, în timp ce coroana norvegiană ajunge la 0,4820 lei. Zlotul polonez are un curs de 1,2172 lei, iar rubla rusească este cotată la 0,0539 lei.

Coroana suedeză are o valoare de 0,4749 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0935 lei. Randul sud-african ajunge la 0,2784 lei, iar realul brazilian are un curs de 0,8665 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat de BNR la 0,6677 lei, în timp ce rupia indiană are o valoare de 0,0469 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul stabilit este de 0,3220 lei.

Peso-ul mexican este cotat la 0,2646 lei, iar dolarul neo-zeelandez are valoarea de 2,6744 lei. Dinarul sârbesc ajunge la 0,0448 lei, în timp ce hryvna ucraineană este cotată la 0,1006 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2220 lei, iar bahtul thailandez este cotat la 0,1367 lei. Dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,5722 lei, iar shekelul israelian este cotat la 1,5053 lei.

În ceea ce privește alte monede incluse în lista BNR, 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0253 lei, peso-ul filipinez are valoarea de 0,0728 lei, iar 100 de coroane islandeze ajung la 3,6944 lei.

Ringgitul malaysian este cotat la 1,1099 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,5324 lei.

Pe lângă monede, BNR a publicat și valoarea gramului de aur. Pentru joi, 20 august 2026, gramul de aur este cotat la 647,2002 lei. De asemenea, DST, respectiv drepturile speciale de tragere, are o valoare de 6,1693 lei.

Monedă Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,1993 lei Dolar canadian CAD 3,2606 lei Franc elvețian CHF 5,6398 lei Coroană cehă CZK 0,2175 lei Coroană daneză DKK 0,7027 lei Liră egipteană EGP 0,0883 lei Euro EUR 5,2535 lei Liră sterlină GBP 6,1247 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4429 lei 100 yeni japonezi JPY 2,8348 lei Leu moldovenesc MDL 0,2634 lei Coroană norvegiană NOK 0,4820 lei Zlot polonez PLN 1,2172 lei Rublă rusească RUB 0,0539 lei Coroană suedeză SEK 0,4749 lei Liră turcească TRY 0,0935 lei Dolar american USD 4,4884 lei Rand sud-african ZAR 0,2784 lei Real brazilian BRL 0,8665 lei Renminbi chinezesc CNY 0,6677 lei Rupie indiană INR 0,0469 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3220 lei Peso mexican MXN 0,2646 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6744 lei Dinar sârbesc RSD 0,0448 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1006 lei Dirham EAU AED 1,2220 lei Baht thailandez THB 0,1367 lei Dolar Hong Kong HKD 0,5722 lei Shekel israelian ILS 1,5053 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0253 lei Peso filipinez PHP 0,0728 lei 100 coroane islandeze ISK 3,6944 lei Ringgit malaysian MYR 1,1099 lei Dolar singaporez SGD 3,5324 lei Gramul de aur XAU 647,2002 lei DST XDR 6,1693 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, publicate pentru 20 august 2026, la ora 11:00, au rămas aproape neschimbate față de ziua precedentă, 19 august 2026.

Pentru perioada O/N, rata ROBID a fost de 5,34%, iar ROBOR de 5,63%. Pentru T/N, ROBID s-a situat tot la 5,34%, în timp ce ROBOR a fost de 5,63%.

La o săptămână, ROBID a fost de 5,42%, iar ROBOR de 5,71%. Pentru o lună, ratele au fost de 5,45% pentru ROBID și 5,74% pentru ROBOR.

La trei luni, ROBID a ajuns la 5,54%, iar ROBOR la 5,84%. Pentru șase luni, rata ROBID a fost de 5,59%, iar ROBOR de 5,92%.

La 12 luni, ROBID a înregistrat 5,64%, în timp ce ROBOR a fost de 5,98%.

Comparativ cu valorile raportate pe 19 august, toate ratele au rămas la același nivel, cu excepția ROBID la 12 luni. Aceasta a crescut ușor, de la 5,63% la 5,64%.

Prin urmare, datele de la 20 august indică o evoluție stabilă a dobânzilor ROBID și ROBOR, fără modificări semnificative față de ziua precedentă.