Cursul BNR din 6 octombrie 2026. Euro atinge un nou maxim istoric în raport cu leul

Euro continuă să câștige teren în fața monedei naționale și ajunge la un nou nivel record. Banca Națională a României a stabilit marți, 6 octombrie 2026, un curs de 5,3527 lei pentru un euro, în creștere cu 2,21 bani față de ședința precedentă.

Și dolarul american s-a apreciat, fiind cotat la 4,7616 lei. În schimb, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere. În aceeași zi, indicii ROBOR au consemnat modificări reduse, în timp ce IRCC trimestrial aferent celui de-al doilea trimestru din 2026 este de 5,57%.

Cursul comunicat de BNR pentru moneda europeană este de 5,3527 lei/euro, față de 5,3306 lei/euro în ședința precedentă. Diferența este de 0,0221 lei, echivalentul unei aprecieri de 2,21 bani.

Creșterea vine după ce, pe 2 octombrie, euro fusese cotat la 5,3447 lei.

Nivelul din 6 octombrie este semnificativ și în comparație cu valorile medii din ultimele luni. În septembrie, cursul mediu al euro a fost de 5,2630 lei, după 5,2498 lei în august și 5,2378 lei în iulie.

Dolarul american a fost cotat marți la 4,7616 lei, în creștere cu 0,0047 lei față de nivelul de 4,7569 lei înregistrat în ședința precedentă.

Francul elvețian a coborât, în schimb, de la 5,7358 lei la 5,7285 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0073 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3036 lei, de la 6,2894 lei, în timp ce 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4650 lei.

Gramul de aur a fost evaluat la 635,8864 lei, în ușoară scădere față de valoarea de 635,9834 lei din ședința anterioară.

În ceea ce privește indicii utilizați pe piața creditelor, ROBOR la trei luni a fost stabilit în 6 octombrie la 6,11%, fără modificări.

ROBOR la șase luni a coborât cu 0,01 puncte procentuale, la 6,16%, iar indicele la 12 luni a scăzut tot cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,21%.

Indicele IRCC trimestrial aferent trimestrului al doilea din 2026 este de 5,57%, ușor peste nivelul de 5,56% aferent primului trimestru. Pentru ultimul trimestru din 2025, IRCC fusese de 5,58%.

Pentru 6 octombrie 2026, principalele cotații comunicate sunt: euro – 5,3527 lei, dolarul american – 4,7616 lei, francul elvețian – 5,7285 lei și lira sterlină – 6,3036 lei.

Totodată, zlotul polonez este cotat la 1,2250 lei, leul moldovenesc la 0,2665 lei, coroana norvegiană la 0,4963 lei, iar coroana suedeză la 0,4755 lei.

Comparativ cu finalul anului trecut, diferența este vizibilă în cazul monedei europene. La 31 decembrie 2025, cursul era de 5,0985 lei pentru un euro, în timp ce cursul mediu al euro pentru întregul an 2025 a fost de 5,0415 lei.