Curs valutar vineri, 2 octombrie. Cât valorează euro și dolarul american la final de săptămână. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 2 octombrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 2 octombrie. Cotațiile includ principalele monede internaționale, dar și gramul de aur și DST.

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 2 octombrie. Cotațiile includ principalele monede internaționale, dar și gramul de aur și DST.

Euro este cotat de BNR la 5,3447 lei, în timp ce dolarul american are valoarea de 4,7519 lei. Lira sterlină este cotată la 6,2764 lei, iar francul elvețian are un curs de 5,7347 lei.

Dolarul australian are o valoare de 3,2975 lei, iar dolarul canadian este cotat la 3,3379 lei. În cazul monedelor europene, coroana cehă este cotată la 0,2185 lei, coroana daneză la 0,7150 lei, coroana norvegiană la 0,4929 lei, iar coroana suedeză la 0,4733 lei.

BNR a stabilit un curs de 1,4526 lei pentru 100 de forinți maghiari și de 3,0146 lei pentru 100 de yeni japonezi. Leul moldovenesc este cotat la 0,2658 lei, în timp ce zlotul polonez are valoarea de 1,2216 lei.

Rubla rusească este cotată la 0,0569 lei, lira turcească la 0,0967 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0455 lei. Hryvna ucraineană are un curs de 0,1056 lei.

În afara Europei, realul brazilian este cotat la 0,9089 lei, iar randul sud-african are valoarea de 0,2847 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0908 lei, în timp ce peso-ul mexican are un curs de 0,2606 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,7088 lei, iar rupia indiană are valoarea de 0,0493 lei. Pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3526 lei.

Dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6675 lei, iar dolarul din Hong Kong are valoarea de 0,6056 lei. Dolarul singaporez este cotat la 3,7147 lei, iar ringgitul malaysian la 1,1636 lei.

Bahtul thailandez are un curs de 0,1416 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, valoarea stabilită de BNR este de 0,0266 lei, iar peso-ul filipinez este cotat la 0,0759 lei.

În Orientul Mijlociu, dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2939 lei, iar shekelul israelian are valoarea de 1,5520 lei.

BNR a publicat și cursul pentru 100 de coroane islandeze, stabilit la 3,9012 lei.

Pe lângă monede, cursul valutar publicat pentru vineri, 2 octombrie, include și gramul de aur. Acesta este cotat la 639,2010 lei. Pentru DST, respectiv drepturile speciale de tragere, BNR a stabilit un curs de 6,4373 lei.

Monedă / indicator Simbol Curs BNR Dolar australian AUD 3,2975 lei Dolar canadian CAD 3,3379 lei Franc elvețian CHF 5,7347 lei Coroană cehă CZK 0,2185 lei Coroană daneză DKK 0,7150 lei Liră egipteană EGP 0,0908 lei Euro EUR 5,3447 lei Liră sterlină GBP 6,2764 lei 100 forinți maghiari HUF 1,4526 lei 100 yeni japonezi JPY 3,0146 lei Leu moldovenesc MDL 0,2658 lei Coroană norvegiană NOK 0,4929 lei Zlot polonez PLN 1,2216 lei Rublă rusească RUB 0,0569 lei Coroană suedeză SEK 0,4733 lei Liră turcească TRY 0,0967 lei Dolar american USD 4,7519 lei Rand sud-african ZAR 0,2847 lei Real brazilian BRL 0,9089 lei Renminbi chinezesc CNY 0,7088 lei Rupie indiană INR 0,0493 lei 100 woni sud-coreeni KRW 0,3526 lei Peso mexican MXN 0,2606 lei Dolar neo-zeelandez NZD 2,6675 lei Dinar sârbesc RSD 0,0455 lei Hryvna ucraineană UAH 0,1056 lei Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2939 lei Baht thailandez THB 0,1416 lei Dolar din Hong Kong HKD 0,6056 lei Shekel israelian ILS 1,5520 lei 100 rupii indoneziene IDR 0,0266 lei Peso filipinez PHP 0,0759 lei 100 coroane islandeze ISK 3,9012 lei Ringgit malaysian MYR 1,1636 lei Dolar singaporez SGD 3,7147 lei Gramul de aur XAU 639,2010 lei DST XDR 6,4373 lei

Banca Națională a României a publicat ratele dobânzilor ROBID și ROBOR pentru data de 2 octombrie 2026, calculate la ora 11. La categoria ROBID, rata pentru perioada O/N este de 5,77% pe an, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru T/N. Pentru 1W, rata ROBID este de 5,77%, pentru 1M este de 5,78%, pentru 3M ajunge la 5,80%, pentru 6M la 5,81%, iar pentru 12M la 5,86%.

În cazul ROBOR, rata pentru O/N este de 6,06% pe an, iar cea pentru T/N este tot de 6,06%. Pentru perioada de 1W, ROBOR este de 6,07%, în timp ce pentru 1M valoarea este tot de 6,07%. Rata pentru 3M este de 6,11%, pentru 6M este de 6,16%, iar pentru 12M ajunge la 6,22%.

Comparativ cu ziua precedentă, 1 octombrie 2026, ratele ROBID au fost de 5,73% pentru O/N și T/N, 5,74% pentru 1W și 1M, 5,74% pentru 3M, 5,76% pentru 6M și 5,82% pentru 12M.

În aceeași zi, ratele ROBOR au fost de 6,03% pentru O/N și T/N, 6,03% pentru 1W și 1M, 6,06% pentru 3M, 6,12% pentru 6M și 6,18% pentru 12M.

Astfel, la 2 octombrie 2026, ROBID a crescut față de 1 octombrie cu 0,04 puncte procentuale pentru O/N și T/N, cu 0,03 puncte procentuale pentru 1W, cu 0,04 puncte procentuale pentru 1M, cu 0,06 puncte procentuale pentru 3M, cu 0,05 puncte procentuale pentru 6M și cu 0,04 puncte procentuale pentru 12M.

ROBOR a crescut, în aceeași comparație, cu 0,03 puncte procentuale pentru O/N și T/N, cu 0,04 puncte procentuale pentru 1W și 1M, cu 0,05 puncte procentuale pentru 3M, cu 0,04 puncte procentuale pentru 6M și cu 0,04 puncte procentuale pentru 12M.