Cele mai căutate meserii cu potențial pentru tineri. Domeniile aflate în expansiune pe care nu trebuie să le neglijați

Evoluția accelerată a tehnologiei și schimbările economice de la nivel global influențează tot mai mult piața muncii și direcțiile profesionale care se conturează pentru următorii ani. Specialiștii estimează că, până în 2030, vor fi create aproximativ 170 de milioane de noi locuri de muncă. Creșterea netă ar urma să ajungă la 78 de milioane de joburi, echivalentul a 7% din totalul locurilor de muncă existente în prezent.

Sectorul IT rămâne unul dintre principalele centre ale inovației și ale oportunităților profesionale. Un studiu realizat de Fundația Națională de Științe din SUA indică faptul că 80% dintre joburile disponibile până în 2025 vor avea la bază competențe STEM, respectiv Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică.

Necesarul de personal din industria IT ar urma să se tripleze în următorii ani, în condițiile în care numeroase domenii tradiționale trec prin procese de digitalizare, de la vânzări și sistemul bancar până la educație.

Printre profesiile pentru care există o cerere ridicată se află specialiștii în Big Data și analiștii de date, dezvoltatorii de software și aplicații, experții în securitate cibernetică și specialiștii în inteligență artificială și învățare automată. Pe aceeași listă se regăsesc inginerii FinTech și DevOps, precum și designerii UI și UX.

Securitatea cibernetică dobândește o importanță tot mai mare pe măsură ce amenințările informatice se diversifică. Analiștii de securitate urmăresc identificarea amenințărilor cibernetice, în timp ce specialiștii în malware analizează software-ul malițios pentru a contribui la dezvoltarea unor metode de protecție.

Rolurile de „incident responder” și „forensics expert” sunt, de asemenea, importante pentru gestionarea și investigarea incidentelor de securitate.

În România, Serviciul Român de Informații recrutează constant ofițeri specialiști IT&C pentru dezvoltarea unor instrumente software și pentru proiectarea și administrarea rețelelor de comunicații bazate pe tehnologii de ultimă generație. Aceștia lucrează în echipe alături de dezvoltatori, administratori de infrastructuri și alți specialiști.

Tranziția către surse de energie curată creează noi oportunități pe piața muncii. Energia solară și sectorul regenerabilelor se află în expansiune în România, evoluție susținută și de fondurile europene destinate acestui domeniu.

Inginerul specializat în energie regenerabilă are atribuții care includ proiectarea, testarea și optimizarea tehnologiilor prin care resurse naturale precum soarele, apa sau vântul sunt transformate în energie pentru consumatori. Activitatea presupune atât muncă de birou, cât și activități pe teren, inclusiv supravegherea instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

Companiile caută ingineri specializați în energie regenerabilă, tehnicieni pentru instalarea și mentenanța sistemelor solare, ingineri proiectanți de sisteme fotovoltaice și baterii de stocare, cercetători în tehnologii verzi, dar și experți în sustenabilitate și eficiență energetică.

Industria fotovoltaică generează mii de locuri de muncă și este asociată cu oportunități profesionale stabile la nivel internațional. Scăderea cu peste 80% a costurilor panourilor solare în ultimul deceniu a contribuit la accesibilizarea energiei solare și la creșterea cererii pentru instalatori calificați, ingineri și tehnicieni de mentenanță.

Domeniul medical și cel biotehnologic se află într-o perioadă de dezvoltare, susținută de progresele științifice și de îmbătrânirea populației. Biroul Internațional al Muncii estimează o creștere de 7% a locurilor de muncă din sectorul biotehnologic până în 2028, un ritm mai ridicat decât cel de maximum 5% estimat pentru alte profesii.

Creșterea și îmbătrânirea populației vor susține cererea pentru profesii medicale precum asistent medical, soră medicală și terapeut ocupațional. În același timp, roboții medicali sunt considerați viitori parteneri ai personalului medical, iar în domeniu vor apărea consilieri în genetică. Inginerii biomedicali vor putea reproduce organe pornind de la celule stem.

Biotehnologia susține dezvoltarea unor soluții pentru medicină, agricultură și producția alimentară, dar și pentru probleme legate de mediu și securitatea alimentară. Absolvenții specializați în acest domeniu pot lucra în industria farmaceutică, în laboratoare de diagnostic medical-veterinar și în institute de cercetare avansată.

Oportunități există, de asemenea, în industria alimentară și în companii care produc furaje, aditivi alimentari și biopesticide. Investițiile în industria longevității, aflată la intersecția dintre biotehnologie, genetică și inteligență artificială, sunt în creștere. Potrivit PwC, piața terapiilor de rejuvenare și încetinire a procesului de îmbătrânire a fost evaluată la 25 de miliarde de dolari în 2020 și ar putea ajunge la 44 de miliarde de dolari până în 2030.

Educația și consilierea vocațională capătă o importanță tot mai mare pe măsură ce alegerile profesionale devin mai complexe. Învățământul virtual, susținut de profesori virtuali, este prezentat drept o direcție care va deveni uzuală, în timp ce structurile specializate în dezvoltarea materialelor educaționale online vor putea emite diplome recunoscute la nivel global.

Consilierea vocațională presupune mai mult decât o discuție despre viitorul profesional. Procesul urmărește identificarea într-o manieră structurată a intereselor, abilităților și pasiunilor, astfel încât tinerii să poată lua decizii informate. Printre serviciile oferite de consilierii vocaționali se numără testările psihometrice personalizate, informațiile despre opțiunile educaționale și sprijinul pentru construirea unui plan de carieră strategic.

Consilierii pot oferi, de asemenea, suport pentru gestionarea anxietăților și incertitudinilor și pregătire pentru accesul pe piața muncii. Domeniul este considerat important pentru prevenirea deciziilor profesionale greșite, a abandonului școlar și a frustrărilor pe termen lung.

Tinerii care beneficiază de consiliere vocațională pot identifica domeniile care li se potrivesc, își pot dezvolta încrederea în propriile competențe și pot descoperi direcții profesionale care corespund punctelor lor forte.

Extinderea mediului online susține dezvoltarea marketingului digital și a profesiilor creative. Cererea pentru dezvoltatori de pagini web și aplicații este așteptată să crească, alături de necesarul de specialiști în cloud computing, consultanți în securitate IT și experți în marketing digital.

Un domeniu emergent este marketingul de influență virtuală, situat la intersecția dintre tehnologie, marketing și inovație. Specialiștii din această zonă creează și administrează personaje digitale concepute pentru a interacționa cu diferite audiențe. Activitatea presupune combinarea unor competențe precum designul, programarea, inteligența artificială și analiza datelor.

Realitatea virtuală și realitatea augmentată deschid, la rândul lor, noi direcții profesionale. Până în 2030, profesii precum designer de interfețe haptice, voice UX designer, manager de săli de jocuri VR și architect de arene esports sunt prezentate drept roluri care vor deveni tot mai relevante.

Multe dintre profesiile viitorului vor combina mai multe domenii și pasiuni, de la cele umane și tehnologice până la cele creative și digitale. Pot apărea astfel roluri în care astronauții sunt și antreprenori digitali, agricultorii folosesc competențe de programare, iar artiștii și creatorii utilizează new media.