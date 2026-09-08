Salariile încep să nu mai fie un secret. Ce se schimbă pentru angajați

Doar câteva state membre ale Uniunii Europene au respectat termenul pentru transpunerea Directivei privind transparența salarială. Datele platformei globale de recrutare Indeed indică însă schimbări importante în proporția anunțurilor de angajare care oferă informații despre salarii.

O parte semnificativă a europenilor nu află cât ar putea câștiga atunci când aplică pentru un loc de muncă, deoarece salariul nu este menționat în anunț. Candidații investesc timp și efort în procesul de recrutare, de la completarea aplicației și participarea la interviuri până, în unele situații, la susținerea unor teste practice de competențe.

Cu toate acestea, salariul poate rămâne necunoscut până la finalizarea cu succes a recrutării. În același timp, candidații pot avea acces limitat la informații despre nivelul veniturilor altor persoane care ocupă același tip de post.

Potrivit Comisiei Europene, lipsa acestor informații poate contribui la discriminarea salarială și la creșterea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Pentru a răspunde acestor probleme, Uniunea Europeană a adoptat Directiva privind transparența salarială, al cărei termen-limită pentru implementare a fost 7 iunie anul acesta. Majoritatea statelor membre nu au reușit însă să respecte această dată.

Italia este singura dintre marile economii europene care a implementat această metodă, iar efectele se reflectă în datele Indeed. Ponderea anunțurilor de locuri de muncă din Italia care includ informații salariale a crescut de la 26% în iulie 2025 la 61% în iulie 2026. Italia are astfel cea mai mare proporție de anunțuri de angajare care oferă informații despre salariu dintre cele mai mari cinci economii europene.

„Italia se impune ca lider în ceea ce privește transparența salarială printre economiile mari din Europa, iar datele sugerează că reglementarea face o diferență reală”, a declarat pentru Euronews Business Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed.

Potrivit unui articol publicat de PwC la începutul lunii august, doar cinci state membre ale UE transpuseseră Directiva privind transparența salarială. Lista include Italia, Slovacia, Malta, Lituania și Grecia, până în noiembrie.

Spania a înregistrat progrese limitate, în timp ce Germania a amânat transpunerea până la începutul anului 2027. În cazul Franței, poziția „nu este încă specificată”.

Deși Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Europeană, acesta a avut cea mai ridicată proporție de anunțuri de locuri de muncă cu informații salariale pe Indeed de la începutul seriei de date, în 2020. În ianuarie 2020, procentul ajungea la 40% în Regatul Unit, în timp ce Franța ocupa a doua poziție, cu 20%, dintre cele mai mari cinci economii europene și Olanda.

În iulie 2026, Italia a depășit pentru prima dată Regatul Unit în ceea ce privește proporția anunțurilor care menționează salariul, dintre cele șase țări analizate. Italia a ajuns la 61%, față de 60% în Regatul Unit. Celelalte patru state se află încă sub pragul de 50%, Olanda având o pondere de 49,5%.

În două economii europene importante, proporția anunțurilor care includ informații salariale este sub 20%. Germania se situează la 14%, iar Spania la 18%. În Franța, procentul ajunge la 43%.

Schimbarea înregistrată în Italia în ultimul an este semnificativă. În iulie 2025, doar aproximativ un sfert dintre anunțurile de angajare, respectiv 26%, conțineau informații despre salarii, potrivit datelor Indeed.

„Proporția anunțurilor de locuri de muncă din Italia care promovează informații salariale a crescut de la 35% în ianuarie la 61% în iulie, accelerând după implementarea în iunie a directivei UE privind transparența salarială”, a declarat Adrjan.

„Italia a depășit limita directivei UE, obligând angajatorii să includă direct intervalul salarial în anunțul de angajare, oferind persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă acces la aceste informații chiar înainte de a decide dacă să aplice.”

Creșterea ponderii anunțurilor care prezintă informații despre salarii a început înainte de termenul-limită, potrivit lui Adrjan, deoarece o parte dintre angajatori au anticipat intrarea în vigoare a noilor reguli. „Transparența salarială s-a accelerat apoi odată ce legea a intrat în vigoare”, a scris acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Noile reguli presupun ca angajatorii să precizeze salariul de început sau intervalul salarial în fișa postului. Informația nu mai este destinată exclusiv candidaților cărora le este comunicată la un anumit moment al procesului de recrutare.

Nu este de așteptat ca toate anunțurile să ajungă să conțină informații salariale. Directiva are un anumit domeniu de aplicare, iar în Italia există câteva categorii de locuri de muncă exceptate. În plus, unele aspecte juridice legate de aplicarea regulilor sunt încă în dezbatere.

Adrjan arată că, deși salariile nu apar încă în toate anunțurile, evoluția indică o creștere pe măsură ce angajatorii își adaptează practicile la noile cerințe.

Diferența de remunerare dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană a fost de 11,1% în 2024, potrivit Eurostat. Practic, la un venit mediu de 100 de euro obținut de bărbați, femeile au câștigat în medie 88,9 euro.

„Următorul test va fi dacă alte țări europene pot face aceeași trecere de la principiul transparenței la practică”, a declarat Pawel Adrjan.

El a evidențiat nivelul redus al transparenței salariale în Europa, în condițiile în care mai multe organisme legislative amână deocamdată transpunerea regulilor în legislația națională. În anumite state, se așteaptă ca publicarea intervalelor salariale în anunțurile de angajare să nu devină, în cele din urmă, o obligație.

Secretarul general al Confederației Europene a Sindicatelor (CES), Esther Lynch, a afirmat că nerespectarea termenului-limită reprezintă o trădare pentru femeile care lucrează.

„Secretul salarial conferă toată puterea angajatorului și lasă femeile și sindicatele lor fără informațiile de bază de care au nevoie pentru a se apăra”, a spus ea.

Un studiu realizat de CES a estimat că femeile care lucrează în Uniunea Europeană pierd 358 de miliarde de euro anual din cauza diferenței de remunerare dintre sexe. Valoarea echivalează cu aproape 3.900 de euro pentru fiecare femeie.