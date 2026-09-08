2 ani fără costuri de banking: oferta BT pentru companiile care își deschid cont online din BT Go

Costurile administrative fac parte din realitatea oricărei afaceri. În primii ani, dar și ulterior, companiile caută soluții prin care să își gestioneze mai eficient cheltuielile recurente. În acest context, Banca Transilvania lansează o ofertă prin care companiile care își deschid cont la bancă beneficiază de 24 de luni fără cost de pachet pentru un cont curent all inclusive.

Oferta este valabilă în perioada septembrie-decembrie 2026, iar valoarea standard a beneficiilor incluse în pachet este de 129 de lei pe lună.

Un aspect important este că oferta nu este condiționată de vechimea companiei: pot beneficia atât firmele nou-înființate, cât și companiile care funcționează deja de mai mulți ani. Campania nu presupune nici recomandări, nici volume minime de rulaj.

Ce este inclus în cei doi ani fără cost de pachet?

Pachetul acoperă operațiunile uzuale de business banking. Companiile au plăți nelimitate în lei și valută, încasări nelimitate și operațiuni nelimitate cu orice bancă. Sunt incluse și administrarea conturilor în lei și valută și carduri Visa Business Silver, cu emitere și mentenanță anuală incluse.

În plus, companiile beneficiază de retrageri incluse la ATM-urile BT și de 12 luni gratuite la FGO, platforma de facturare integrată în BT Go.

Pentru firmele care încasează prin card, ecosistemul BT oferă soluții pentru POS și POS App, dar și soluții e-commerce pentru magazine online. Sunt disponibile și costuri preferențiale pentru acceptarea plăților cu cardul.

Un parteneriat care poate începe online

Companiile pot deschide cont la BT online, prin BT Go, 24/7, de oriunde.

Onboardingul online este conceput pentru a reduce timpul necesar deschiderii relației cu banca. Astfel, de la începerea procesului până la prima plată realizată din aplicație, parcursul durează aproximativ 15 minute.

BT Go reunește într-un singur ecosistem conturi, plăți, încasări, carduri, facturare, POS și e-commerce. Pentru antreprenori, acest lucru înseamnă că mai multe dintre operațiunile financiare ale companiei pot fi gestionate din același loc.

Peste 600.000 de antreprenori și companii aleg deja BT pentru activitatea lor de zi cu zi.