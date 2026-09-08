O nouă majorare pentru politicienii cel mai bine plătiți din lume. La cât ajunge salariul premierului

Statul care oferă deja cele mai mari remunerații din lume pentru liderii politici, pregătește o nouă creștere semnificativă a salariilor membrilor Guvernului din Singapore. Executivul a acceptat recomandările formulate de un comitet independent, iar ajustarea va fi aplicată începând din luna octombrie.

Majorarea imediată va ajunge la cel mult 9%, potrivit anunțului făcut de premierul Lawrence Wong în Parlament. După modificarea grilei de salarizare, veniturile demnitarilor vor crește, iar remunerația anuală a premierului ar urma să ajungă la aproximativ 2,85 milioane de dolari.

Noua schemă stabilește și nivelul de referință pentru miniștrii aflați la început de carieră. Plafonul maxim prevăzut pentru un ministru debutant este de 1,42 milioane de dolari americani, potrivit Reuters.

Pentru un ministru aflat la începutul carierei, venitul anual ar urma să fie de aproximativ 950.000 de dolari. Lawrence Wong a explicat că atingerea plafonului de 1,42 milioane de dolari nu va presupune alte „ajustări speciale”. Evoluția veniturilor după această etapă va ține de performanța individuală și de responsabilitățile asumate de fiecare ministru.

Pentru a răspunde criticilor din partea opiniei publice, Lawrence Wong a anunțat că va dona integral, către organizații caritabile, creșterea salarială pe care o va primi în următorii cinci ani. Valoarea totală a acestei sume este estimată la aproximativ 1,1 milioane de dolari.

După aplicarea noii grile, salariul anual al premierului singaporez va ajunge la 2,85 milioane de dolari. Decizia de a direcționa diferența către organizații de caritate vizează majorarea pe care șeful Guvernului o va încasa în perioada următoare.

Autoritățile din Singapore susțin că nivelul ridicat al remunerațiilor este legat de necesitatea de a atrage în politică persoane cu experiență și competențe ridicate. Un alt argument invocat de Guvern este reducerea riscului de corupție prin oferirea unor venituri competitive pentru funcțiile publice.

Sistemul de salarizare utilizează ca reper veniturile celor mai bine plătiți 1.000 de cetățeni din sectorul privat. Veniturile acestora sunt folosite drept etalon pentru nivelul de leadership considerat necesar pentru administrarea eficientă a statului.

Actuala majorare vine după o perioadă îndelungată fără o ajustare similară a salariilor miniștrilor. Ultima modificare majoră a avut loc în 2012, când remunerațiile membrilor Guvernului au fost reduse cu 36%.

Măsura adoptată atunci a avut ca scop diminuarea nemulțumirilor existente în rândul populației în legătură cu nivelul veniturilor politicienilor. În 2017, executivul singaporez a respins o altă recomandare de majorare formulată de comisia independentă.

Noua creștere modifică astfel nivelurile de remunerare pentru funcțiile de vârf ale statului. Premierul Lawrence Wong va avea un salariu anual de 2,85 milioane de dolari, în timp ce pentru miniștrii aflați la începutul carierei sunt prevăzute venituri care pot ajunge la aproximativ 950.000 de dolari, în funcție de nivelul de salarizare aplicabil.

Diferența dintre veniturile liderului guvernului din Singapore și cele ale altor șefi de guvern sau de stat rămâne considerabilă. Salariul premierului singaporez este mult peste nivelurile de remunerare raportate pentru liderii altor economii dezvoltate.

Venitul anual de 2,85 milioane de dolari al premierului din Singapore este comparat cu remunerațiile unor lideri politici din alte state și teritorii. Șeful executivului din Hong Kong primește aproximativ 719.000 de dolari pe an.

În Elveția, președintele are un venit anual de aproximativ 606.000 de dolari. Pentru președintele Statelor Unite, Donald Trump, salariul este de 400.000 de dolari pe an.

În Marea Britanie, venitul anual al premierului este estimat la aproximativ 230.000 de dolari. Valorile evidențiază diferența dintre nivelul remunerației stabilit pentru funcția de premier în Singapore și salariile oficiale ale liderilor politici menționați.

Noua grilă de salarizare urmează să intre în aplicare începând din octombrie, după ajustarea de până la 9% anunțată de Guvern. Evoluția ulterioară a veniturilor miniștrilor va depinde de performanța individuală și de responsabilitățile fiecăruia.