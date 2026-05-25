Autoritățile și instituțiile publice vor avea obligația ca, la datele de 30 aprilie și 31 octombrie ale fiecărui an, să publice lista funcțiilor, salariile de bază, sporurile și celelalte drepturi salariale acordate personalului plătit din fonduri publice, potrivit proiectului noii legi a salarizării aflat în transparență publică.

Conform proiectului, instituțiile și autoritățile publice vor trebui să afișeze atât la sediul propriu, cât și pe pagina de internet, o listă completă a funcțiilor care fac parte din categoria personalului plătit din fonduri publice. Documentul va cuprinde codul și denumirea funcției, salariul de bază, solda de funcție, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz.

Proiectul prevede și publicarea informațiilor referitoare la sporuri și majorări salariale, inclusiv denumirea acestora, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută și temeiul legal în baza căruia sunt acordate. De asemenea, instituțiile vor fi obligate să facă publice orice alte drepturi acordate în bani sau în natură, precum și eventualele limitări ale veniturilor salariale și baza legală aferentă acestora.

Totodată, autoritățile și instituțiile publice vor transmite anual Ministerului Muncii, în format electronic, date privind funcțiile și salariile personalului, precum și alte informații necesare pentru calculul și analiza veniturilor salariale.

Nerespectarea obligațiilor privind publicarea și transmiterea acestor date va atrage răspunderea contravențională a conducătorului instituției sau autorității publice respective. Potrivit proiectului, sancțiunea prevăzută este o amendă cuprinsă între 20.000 și 30.000 de lei.

Conform documentului, competența de a constata și sancționa contravențiile prevăzute de lege va reveni Inspecției Muncii.

Salariile și sporurile angajaților din România pot fi verificate oficial din trei surse principale, în funcție de tipul contractului de muncă, respectiv sectorul public sau sectorul privat.

În cazul angajaților din sectorul public, instituțiile statului au obligația legală de a asigura transparența veniturilor salariale. Astfel, fiecare primărie, minister, școală sau spital public trebuie să publice de două ori pe an, la 31 martie și 30 septembrie, lista completă a funcțiilor, salariilor de bază și a sporurilor acordate angajaților. Aceste informații pot fi găsite pe site-urile oficiale ale instituțiilor, în secțiuni precum „Transparență salarială”, „Transparență venituri” sau „Organizare – Drepturi salariale”.

Tot în sectorul public, veniturile anuale ale funcționarilor pot fi consultate prin intermediul declarațiilor de avere. Pe portalul oficial al Agenției Naționale de Integritate pot fi verificate salariile și sporurile cumulate, declarate anual de persoanele care ocupă funcții publice.

În sectorul privat, salariile individuale sunt confidențiale și nu pot fi consultate public. Cu toate acestea, există platforme specializate care colectează în mod anonim informații despre venituri de la angajați. Site-uri precum Undelucram.ro sau BestJobs, prin serviciul Paylab, oferă estimări privind salariile medii din diferite companii, funcții sau domenii de activitate, inclusiv informații despre bonusuri și sporuri specifice.

De asemenea, Institutul Național de Statistică (INS) publică lunar date oficiale privind câștigul salarial mediu brut și net, defalcate pe domenii ale economiei naționale. Aceste statistici oferă o imagine generală asupra nivelului veniturilor din România, fără a include însă informații individuale despre angajați.

Pentru cei interesați de cadrul legal privind acordarea sporurilor și calculul salariilor, principalele surse sunt Codul Muncii și Legea salarizării unitare. Codul Muncii reglementează sporurile obligatorii din sectorul privat, cum sunt cele pentru ore suplimentare, muncă de noapte sau activitate desfășurată în zile de repaus. În ceea ce privește sectorul bugetar, Legea salarizării unitare nr. 153/2017 stabilește grilele de salarizare și plafoanele maxime pentru sporurile acordate personalului plătit din fonduri publice.