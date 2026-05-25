O propunere legislativă care prevede interzicerea legării permanente a câinilor în lanț, zgardă sau ham, precum și sancționarea de către polițiștii locali a proprietarilor care nu le asigură „condițiile minime” de întreținere, a fost aprobată în comisiile de specialitate și a primit undă verde pentru a fi dezbătută și votată în plenul Senatului.

Conform proiectului, proprietarii de câini vor fi obligați să respecte anumite condiții minime atunci când animalele sunt legate. Sistemul de prindere trebuie să permită mișcarea liberă a animalului și să fie realizat din zgardă, ham sau lanț din zale metalice, cu o lungime de cel puțin 3 metri. Lanțul trebuie ancorat la un punct fix sau să culiseze pe un cablu metalic, iar la extremități să fie prevăzut cu dispozitive de tip „vârtej”.

Legarea câinilor ar urma să fie permisă doar temporar și numai în situații justificate, fiind interzisă în condiții meteorologice extreme care pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături.

Inițiativa stabilește că anumite situații sunt considerate rele tratamente sau abuzuri față de animale, precum ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade mai mari de două ore într-un interval de 24 de ore, utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea sau pot provoca răni vizibile, lipsa accesului permanent la apă potabilă și absența unui adăpost care să asigure protecție față de condițiile meteorologice nefavorabile.

În anul 2026, cadrul legislativ din România privind protecția animalelor a devenit unul dintre cele mai stricte din Europa. Acesta are la bază Legea nr. 205/2004, care a fost înăsprită prin Legea nr. 138/2022, stabilind reguli clare și ferme împotriva oricăror forme de rele tratamente și cruzime față de animale.

Legislația interzice în mod categoric uciderea sau schingiuirea animalelor cu intenție, fără un drept legal, precum și abandonarea sau alungarea animalelor domestice ori a celor captive care depind de îngrijirea omului. În același timp, proprietarii au obligația de a asigura condițiile esențiale pentru supraviețuirea și bunăstarea acestora, respectiv hrană și apă suficiente, un adăpost adecvat, posibilitatea de mișcare și acces la îngrijire veterinară corespunzătoare.

Dincolo de aceste cerințe de bază, legea introduce restricții stricte privind modul în care animalele pot fi tratate sau utilizate. Sunt interzise organizarea luptelor între animale sau cu animale, iar zoofilia este încadrată explicit ca formă de cruzime. Sunt interzise intervențiile chirurgicale cu scop estetic sau necurativ, precum tăierea cozii, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale ori extirparea ghearelor și dinților.

Pentru protejarea puilor, legea prevede că aceștia nu pot fi separați de mamă înainte de vârsta de minimum opt săptămâni în scopul comercializării. În plus, este interzisă utilizarea animalelor vii pentru dresaj sau testarea agresivității atunci când acestea sunt supuse suferinței, precum și folosirea lor în tir sportiv sau alte practici similare. De asemenea, armele cu tranchilizant pot fi utilizate exclusiv în scopul imobilizării justificate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage sancțiuni administrative. În cazul faptelor încadrate drept contravenții, precum neglijarea condițiilor de trai, abandonul sau lipsa asistenței veterinare, amenzile pot varia între 3.000 și 12.000 de lei. În plus, polițiștii din cadrul structurilor „Poliția Animalelor” pot dispune măsura plasării animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile, inclusiv ridicarea sau confiscarea imediată în situațiile în care acesta se află în pericol iminent.

Pentru faptele de o gravitate sporită, care intră în sfera penală, legislația română prevede pedepse cu închisoarea structurate pe trei niveluri de severitate. Primul nivel prevede o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă penală pentru fapte precum intervențiile chirurgicale cu scop estetic, separarea puilor de mamă înainte de vârsta legală sau utilizarea animalelor vii în dresaje violente.

Un al doilea prag de gravitate vizează acțiuni precum rănirea intenționată a animalelor, practicarea tirului asupra acestora sau utilizarea nejustificată a armelor cu tranchilizant. Aceste fapte sunt sancționate cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

Cea mai severă categorie de sancțiuni este rezervată infracțiunilor care implică violență extremă sau acte profund degradante. În aceste situații, instanțele pot dispune pedepse cu închisoarea între 2 și 7 ani, cu executare sau suspendare, fără posibilitatea aplicării unei amenzi penale. Acest nivel maxim se aplică pentru fapte precum uciderea intenționată și nejustificată a animalelor, schingiuirea sau torturarea severă, organizarea de lupte ilegale între animale, precum și pentru actele de zoofilie.