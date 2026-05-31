Noi reguli stricte pentru proprietarii de animale. Parlamentul României pregătește sancțiuni mai dure și amenzi de până la 3.000 de lei

Noi reguli privind protecția animalelor sunt pregătite pentru adoptare în Parlament și vizează în mod direct condițiile în care pot fi ținuți câinii legați. Proiectul stabilește limite clare pentru folosirea lanțului și introduce obligații suplimentare pentru proprietari. Încălcarea prevederilor poate atrage amenzi de până la 3.000 de lei, iar în caz de recidivă autoritățile pot dispune confiscarea animalului. Dacă legea va fi adoptată, noile dispoziții vor intra în vigoare după o perioadă de 12 luni.

Noile reguli propuse de senatori urmăresc să elimine practicile considerate abuzive în privința câinilor ținuți legați și să introducă standarde clare privind bunăstarea animalelor. Proiectul legislativ prevede că legarea câinilor va fi permisă exclusiv temporar și doar în situații justificate, fiind interzisă menținerea acestora în lanț pentru perioade îndelungate.

Inițiatorii arată că actuala Lege nr. 205/2004 privind protecția animalelor conține principii generale referitoare la bunăstarea acestora, însă nu stabilește în mod explicit condițiile minime care trebuie respectate atunci când câinii sunt ținuți legați. Potrivit documentului analizat de profit.ro, această lipsă de reglementare a generat dificultăți în aplicarea legii și interpretări diferite din partea autorităților.

În expunerea de motive se arată că vidul legislativ a contribuit la perpetuarea unor practici care afectează sănătatea fizică și comportamentul animalelor. Din acest motiv, proiectul definește în mod clar situațiile care constituie nerespectarea condițiilor minime de întreținere și protecție și introduce măsuri de remediere înaintea aplicării sancțiunilor.

Printre condițiile obligatorii prevăzute în proiect se numără utilizarea unui sistem de prindere care să permită mișcarea liberă a animalului. Legarea va trebui realizată cu zgardă, ham sau lanț din zale metalice, cu o lungime minimă de trei metri. Lanțul va trebui să fie ancorat într-un punct fix sau să culiseze pe un cablu metalic și să fie prevăzut la extremități cu dispozitive de tip „vârtej”.

Una dintre cele mai importante modificări introduse prin proiect se referă la durata pentru care un câine poate fi ținut legat. Textul legislativ stabilește că menținerea unui câine în lanț pentru mai mult de două ore într-un interval de 24 de ore va fi încadrată drept rele tratamente și abuz asupra animalului.

Proiectul prevede expres că vor fi considerate forme de abuz „ținerea câinilor legați permanent sau pentru perioade care depășesc 2 ore într-un interval de 24 de ore”. Tot în categoria comportamentelor interzise intră utilizarea unor sisteme de prindere care limitează sever mișcarea animalului ori care îi pot provoca răni vizibile.

De asemenea, proprietarii vor avea obligația de a asigura permanent accesul la apă potabilă. Lipsa apei sau a unui adăpost care să ofere protecție împotriva temperaturilor extreme, a arsurilor solare ori a degerăturilor va fi considerată încălcare a legii.

O altă prevedere importantă interzice legarea câinilor în condiții meteorologice care pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături. Astfel, proprietarii vor trebui să țină cont inclusiv de condițiile meteo atunci când aleg să recurgă temporar la această măsură.

Noile reguli introduc și un mecanism gradual de sancționare. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de lege va constitui contravenție și va putea fi sancționată cu amenzi cuprinse între 300 și 3.000 de lei.

La prima constatare a unei abateri, polițistul competent teritorial nu va aplica direct măsura confiscării. Acesta va dispune măsuri de remediere și va acorda un termen de conformare de cel mult 24 de ore pentru corectarea situației constatate.

Dacă proprietarul nu respectă măsurile dispuse și repetă fapta, autoritățile vor putea decide confiscarea animalului. În astfel de situații, câinii preluați vor fi transferați în adăposturile care funcționează pe lângă consiliile locale.

Potrivit proiectului, animalele confiscate vor putea fi ulterior date spre adopție sau valorificate în condițiile prevăzute de lege. În cazul în care inițiativa legislativă va fi adoptată de Parlament și promulgată, noile dispoziții vor deveni aplicabile după expirarea unui termen de 12 luni de la publicarea actului normativ.