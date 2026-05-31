Startup american care dezvoltă roboți umanoizi pentru război și industrie. Tehnologia a fost deja testată în Ucraina

Un startup fondat în 2024 în Statele Unite își propune să schimbe radical modul în care sunt folosiți roboții umanoizi. În loc să fie utilizați pentru activități casnice sau servicii, aceștia sunt proiectați pentru misiuni industriale dificile și aplicații militare. Compania a efectuat deja teste în Ucraina și urmărește să își extindă tehnologia către armata americană în următorii ani.

În timp ce numeroase companii din domeniul tehnologiei dezvoltă roboți umanoizi pentru activități cotidiene, precum curățenia, manipularea obiectelor sau serviciile pentru clienți, startup-ul american Foundation Future Industries are o abordare complet diferită.

Compania cu sediul în San Francisco dezvoltă roboți umanoizi autonomi destinați mediilor industriale dificile și operațiunilor militare, considerând că tehnologia ar trebui folosită pentru a înlocui oamenii în activitățile care implică riscuri majore.

Potrivit directorului general al companiei, Sankaet Pathak, obiectivul este ca roboții să preia sarcinile care expun oamenii la accidente, conflicte armate sau alte situații periculoase.

„Sunt convins că tehnologia atinge un nivel la care poate înlocui locuri de muncă periculoase pentru oameni și, dacă se poate face asta, este cel mai mare beneficiu net pe care îl puteți crea din toate aplicațiile roboticii”, a spus Pathak.

Compania a atras atenția la nivel internațional după ce a trimis două unități ale robotului Phantom MK-1 în Ucraina pentru teste pilot.

Potrivit reprezentanților startup-ului, aceasta ar reprezenta prima utilizare documentată a unor roboți umanoizi într-un teatru de război.

Testele au fost realizate împreună cu oficiali ucraineni și cu sprijinul guvernului american, fiind concentrate în special pe activități logistice desfășurate în zone considerate periculoase pentru personalul militar.

Ucraina a devenit în ultimii ani unul dintre cele mai importante laboratoare pentru testarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și robotică militară. Conflictul cu Rusia a accelerat utilizarea dronelor autonome, a sistemelor robotizate de transport și a altor echipamente capabile să reducă expunerea soldaților la pericole.

Potrivit lui Pathak, testele realizate până acum au demonstrat că roboții pot transporta echipamente și provizii în zone unde militarii ar fi expuși unor riscuri semnificative.

Actuala versiune Phantom MK-1 este încă limitată din punct de vedere tehnic.

Robotul poate transporta aproximativ 20 de kilograme, iar autonomia și rezistența sa nu permit încă desfășurarea pe scară largă în operațiuni militare.

Compania lucrează însă la o versiune îmbunătățită, Phantom 2, care ar urma să fie trimisă în Ucraina în cursul acestui an.

Potrivit directorului general, noua generație va beneficia de capacități superioare și va putea transporta încărcături semnificativ mai mari.

Pathak susține că noul model va veni cu „abilități supraomenești” și va avea o capacitate de transport dublă comparativ cu prima generație.

Foundation Future Industries urmărește acum extinderea colaborării cu instituțiile de apărare ale Statelor Unite.

Compania a obținut deja contracte de cercetare în valoare totală de 24 de milioane de dolari pentru proiecte care implică logistică, inspecții și manipularea armamentului în cadrul Armatei, Marinei și Forțelor Aeriene americane.

Potrivit lui Pathak, discuțiile cu autoritățile americane au trecut deja de faza cercetării și vizează identificarea unor modalități concrete de implementare a roboților în activitatea militară.

Directorul estimează că tehnologia dezvoltată de companie ar putea fi folosită de armata americană, inclusiv în zone de conflict, în următoarele 12-18 luni.

Un element care a atras atenția asupra startup-ului este recrutarea lui Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, în funcția de consilier strategic principal.

Potrivit companiei, Eric Trump a fost investitor în proiect înainte de a accepta rolul de consultant.

Reprezentanții Foundation Future Industries susțin că există o viziune comună privind dezvoltarea producției și tehnologiei în Statele Unite.

Numirea sa a generat însă și critici din partea unor politicieni americani, care au ridicat întrebări privind relația dintre companie și contractele guvernamentale.

Conducerea startup-ului consideră că dezvoltarea roboților umanoizi reprezintă și o componentă a competiției tehnologice dintre Statele Unite și China.

„Fundația s-a concentrat puternic pe alinierea sa cu interesele Washingtonului, subliniind importanța tehnologiei sale în competiția geopolitică mai largă dintre SUA și China. Scopul este de a livra armatei americane „cei mai buni roboți pe care îi putem construi” – mai buni decât orice are China”, a spus Pathak.

China este una dintre țările care investesc masiv în dezvoltarea roboților umanoizi și a sistemelor bazate pe inteligență artificială. Autoritățile de la Beijing au susținut în mod activ proiecte industriale și de cercetare în acest domeniu, iar armata chineză a prezentat deja prototipuri de câini robotici de luptă și sisteme umanoide controlate de la distanță.

Pe măsură ce tehnologia avansează, apar și dezbateri legate de implicațiile etice ale utilizării roboților pe câmpul de luptă.

Mai mulți experți atrag atenția asupra riscurilor asociate sistemelor autonome capabile să ia decizii în situații în care sunt implicate vieți omenești.

Kateryna Bondar, cercetătoare în domeniul inteligenței artificiale și securității, consideră că roboții umanoizi ar putea avea avantaje în mediile urbane, unde infrastructura este concepută pentru deplasarea oamenilor.

„Spațiile urbane moderne de luptă — unde există scări, scări mobile, subsoluri și coridoare înguste — au fost create pentru mișcarea umană, ceea ce ar putea oferi sistemelor umanoide un avantaj față de roboții pe șenile sau patrupezi în anumite scenarii”, a spus Bondar.

Cu toate acestea, alți specialiști consideră că dezvoltarea unor roboți cu aspect uman este costisitoare și dificilă, iar experiența conflictului din Ucraina a demonstrat că sistemele simple, ieftine și ușor de produs pot fi uneori mai eficiente.

Chiar și în aceste condiții, experții sunt de acord că inteligența artificială și robotica vor juca un rol tot mai important în conflictele viitorului, indiferent dacă forma finală a acestor sisteme va semăna sau nu cu roboții umanoizi din filmele science-fiction.