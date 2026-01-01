Din cuprinsul articolului Tatăl Loredanei Groza a murit la 88 de ani

Loredana Groza trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Tatăl său, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după mai multe săptămâni în care a fost internat în stare critică. Artista a anunțat public pierderea printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook, în care a vorbit despre lupta tatălui cu boala, despre viața acestuia și despre moștenirea lăsată în urmă.

„Am sperat ca momentul asta nu va veni vreodata pentru ca parintii nu mor niciodata..

Dar iata ca timpul n a mai avut rabdare.

Tata a plecat in lunga calatorie a eternitatii!”

În mesajul său, Loredana Groza a rememorat parcursul impresionant al tatălui ei, un om care, deși a pornit în viață fără șanse, a reușit să își împlinească visul de a scrie.

„A lasat in urma mii de poezii, cartile lui pentru copii, romane, cantece pentru copii si pe noi copiii lui Lori si Cristi si cei doi nepoti Elena si David!

Misiunea lui a fost indeplinita exemplar!”

Artista a vorbit deschis despre copilăria dificilă a tatălui său, rămas orfan de mic și crescut de o mamă văduvă de război, dar și despre perseverența care l-a definit întreaga viață.

„A venit pe lume aparent fara nici o sansa .. orfan de tata de la nici un an, cu o mama vaduva de razboi care a crescut singura 3 baieti..

Visul lui a fost sa scrie.. chiar daca pentru a supravietui a facut toate muncile posibile si imposibile din lume inca din copilarie..

Dar in fiecare zi si a urmat destinul.. a scris..

Pentru ca s a nascut poet.. natural, autodidact..

Si a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din Romania.”

Loredana Groza și-a exprimat public mândria și recunoștința față de tatăl său, pe care îl descrie drept un sprijin esențial în cariera și viața ei.

„Sunt mandra de tine TATA! Mi-ai aratat ca orice poti realiza in viata oricate obstacole ti-ar sta in cale, doar daca te daruiesti!

Tu ai crezut primul in mine, m-ai sustinut si m-ai iubit neconditionat.

Ai fost un luptator, un visator, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou!

Te -ai luptat cu suferinta pana la ultima suflare!”

Artista a transmis și un mesaj de mulțumire cadrelor medicale care l-au îngrijit pe tatăl său pe parcursul internării.

„Vreau sa multumesc din toata inima cadrelor medicale de la @sanador.romania pentru grija, profesionalismul si daruirea cu care l-au ingrijit pe tata aproape 3 luni, zi si noapte🙏🏻”

În încheiere, Loredana Groza a subliniat că nu vede moartea ca pe un final, ci ca pe o parte a existenței.

„Nu vreau sa ti spun adio draga TATA nicodata, pentru ca moartea nu e sfarsitul, este parte din viata..

Tu pentru mine esti nemuritor!

Iti multumesc pentru fiecare clipa traita linga tine🙏🏻

Tu esti, Tatal meu, Vasile Groza, Poetul

Drum lin in pace si lumina!

Ne vom reintalni pe Steaua noastra!

A ta, Luș ”

Potrivit anunțului făcut de artistă, ceremonia de rămas-bun va avea loc vineri, 2 ianuarie, la ora 11:00, la Cimitirul Bellu.