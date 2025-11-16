Horia Moculescu s-a stins din viață pe 12 noiembrie, la 88 de ani, iar duminică dimineață a fost înmormântat la Cimitirul Bellu Ortodox. Sicriul compozitorului a fost depus încă de sâmbătă la capelă, unde sute de oameni – artiști, colegi de breaslă, prieteni apropiați și admiratori – au venit să își exprime respectul și recunoștința.

Locul de veci al maestrului se află într-un cavou al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, pe o alee unde se odihnesc și alte mari nume ale culturii române: Gherase Dendrino, Sile Dinicu, Mircea Tiberian și Paul Constantinescu.

La capelă au ajuns încă de dimineață Monica Davidescu și Aurelian Temișan, amândoi în ținute sobre și elegante. Zoli Toth și Virgil Ianțu au venit și ei să își ia rămas-bun, respectând tonul solemn al ceremoniei.

Loredana Groza, însoțită de fiica sa, Elena Boncea, a purtat o ținută rafinată în nuanțe gri-albăstrui, completată de o pălărie albă, iar geanta Hermes Kelly – o piesă de colecție estimată la circa 10.000 de euro – a atras atenția celor prezenți. Pe lângă ei, la ceremonie au fost prezenți Marina Florea, Ionel Tudor, Gheorghe Turda, Ovi Jacobsen, Adrian Daminescu, Marius Țeicu, Mihai Alexandru, Grigore Leșe, Mădălin Voicu, dar și ministrul Culturii, Andras Demeter.

Una dintre cele mai emoționante apariții a fost cea a Angelei Similea, care în ultimii ani s-a arătat rar în spațiul public. Artista a purtat un costum mov și o pălărie lila, iar emoția i s-a văzut în fiecare clipă.

Profund îndurerată, Nidia Moculescu și-a ascuns lacrimile în spatele unei voalete negre și al unor ochelari de doliu. A fost în permanență sprijinită de Alexandra Velniciuc, prietenă apropiată a compozitorului, cea care s-a ocupat și de organizarea ceremoniei. Aceasta a venit alături de tatăl său, actorul Ștefan Velniciuc.

Sicriul a fost dus spre locul de înmormântare după slujba de „Veșnica Pomenire”, în aplauzele celor prezenți. Pe fundal s-a auzit o melodie interpretată de Frank Sinatra – un detaliu care a adăugat încă o notă de rafinament momentului de adio.

Horia Moculescu a murit după șase zile de spitalizare la Terapie Intensivă în cadrul Institutului „Matei Balș”. Considerat un pilon al muzicii ușoare românești, el a debutat în 1973 cu piesa „De-ai fi tu salcie”, interpretată de Mihaela Mihai – o melodie care rămâne un reper și astăzi.

Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din 1974, artistul a fost recompensat cu peste 200 de premii și trofee. A lăsat în urmă un catalog impresionant, cu peste 500 de compoziții, multe devenite șlagăre interpretate de artiști de primă mărime:

„Fântânile albastre” – George Nicolescu

„Inima ta”, „Păi, de ce?”, „Fir de busuioc”, „Pentru tot ce-a fost, îți mulțumesc!” – Corina Chiriac

„Prima iubire și ultima”, „Ce mai vrei?” – Gabriel Cotabiță

„Cine știe?” – Margareta Pâslaru

„Mai dă-mi o speranță”, „Așteptând să vii” – Adrian Daminescu

„Cântec de leagăn” – Aurelian Andreescu

„Mândra mea” – Dan Spătaru

„Iar și iar” – Anca Țurcașiu

„Anul 2000” – Marina Florea

Horia Moculescu și-a interpretat uneori propriile creații, precum „Primăverii n-ai ce-i face”, „E cea mai simplă dintre povești!”, „Chemarea dragostei” și „De-aș fi”.