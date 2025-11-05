Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș”, fiind tratat în secția de terapie intensivă, potrivit informațiilor furnizate de surse medicale. În ultimii ani, muzicianul a trecut prin mai multe probleme de sănătate, cu afectarea mai multor organe.

Potrivit unor surse medicale citate de News.ro, Horia Moculescu se află în secția de terapie intensivă a Institutului „Matei Balș”, iar starea sa este considerată gravă.

În vârstă de 88 de ani, compozitorul se confrunta de mai mult timp cu o sănătate delicată, mai multe organe fiind deja afectate.

În vara acestui an, Horia Moculescu a fost văzut folosind un scaun cu rotile, aparent slăbit, însă ulterior a explicat că era un scaun de birou cu roți. Totuși, el a recunoscut că urmează de ani buni un tratament și că starea sa de sănătate nu este una bună.

Acesta este renumit pentru contribuția sa vastă la muzica românească, atât ca autor de melodii de succes, cât și ca interpret. A compus muzică pentru filme, printre care și pentru producția „Pistruiatul” (1973).

De-a lungul carierei sale, a fost laureat al Premiilor Muzicale Radio România și a colaborat cu numeroși artiști de seamă. Fiica sa, Nidia Moculescu, este de asemenea implicată în domeniul muzical.

A început prin a cânta la acordeon la o vârstă fragedă și, deși a urmat cursurile Facultății de Mine din Petroșani, pasiunea pentru muzică l-a determinat să se dedice în totalitate acestei arte. A activat ca pianist în București și pe litoralul Mării Negre, unde a început și să compună primele sale melodii ușoare.

Horia Moculescu este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR). Pe lângă activitatea de creație, Horia Moculescu a apărut pe scenă cu propria sa orchestră și a fost o prezență constantă în emisiuni radio și TV dedicate muzicii.