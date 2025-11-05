După o perioadă solicitantă și încărcată de evenimente, Elena Udrea a decis să-și acorde câteva zile de odihnă în compania fiicei sale, Eva Maria.

Fostul ministru al Turismului a ales să evadeze într-o scurtă vacanță, într-una dintre destinațiile europene cele mai căutate de turiști. Planurile pentru excursia în Italia s-au schimbat însă neprevăzut, deoarece Adrian Alexandrov, partenerul Elenei Udrea, nu a reușit să li se alăture.

La Roma, Elena Udrea și fiica sa, Eva Maria, au trăit momente calde și pline de emoție. Au cutreierat străzi încărcate de istorie, au admirat atracțiile celebre ale orașului și au creat amintiri pe care apropiații le descriu ca fiind de neuitat pentru amândouă.

Printr-o postare pe rețelele sociale, Elena Udrea a împărtășit un mesaj plin de emoție, mărturisind că se simte binecuvântată pentru că a avut ocazia să fie alături de fiica sa și să-i dezvăluie frumusețea lumii.

La început, escapada în Italia fusese gândită ca o mini-vacanță de 3-4 zile, programată să coincidă cu săptămâna liberă a copiilor. Planurile s-au schimbat însă când Adrian Alexandrov nu a mai putut să li se alăture.

Conform datelor obținute de Spynews.ro, absența lui Adrian Alexandrov a fost cauzată de sănătate. Persoane apropiate cuplului au precizat că partenerul Elenei Udrea a avut o mică problemă medicală, care l-a împiedicat să participe la călătorie.

Astfel, Elena Udrea a ales să păstreze planurile și să pornească în vacanță doar împreună cu fiica sa, Eva Maria, transformând călătoria într-un moment special pentru ele două.

Deși tatăl ei nu a putut fi alături, Eva Maria a savurat fiecare moment al călătoriei. Fascinată de farmecul Romei și de obiectivele explorate împreună cu mama sa, micuța a rămas profund impresionată în special de vizita la Colosseum, emblema istorică a capitalei italiene.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov sunt împreună din 2016 și, de-a lungul timpului, au trecut împreună prin momente dificile. Chiar și în perioada în care Elena Udrea a fost în detenție, Alexandrov a rămas alături de ea, asigurându-se că fiica lor, Eva Maria, primește toată grija și atenția necesară.