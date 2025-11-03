Directorul general al companiei americane ExxonMobil, Darren Woods, a avertizat că gigantul petrolier ar putea renunța la activitățile sale din Uniunea Europeană, dacă blocul comunitar nu modifică semnificativ noua directivă privind sustenabilitatea corporativă, care prevede amenzi de până la 5% din veniturile globale.

„Dacă nu putem fi o companie de succes în Europa și, mai important, dacă încep să încerce să aplice legislația lor dăunătoare în întreaga lume, acolo unde ne desfășurăm activitatea, devine imposibil să rămânem acolo”, a spus Woods, în cadrul conferinței ADIPEC de la Abu Dhabi.

Documentul contestat — Directiva privind diligența corporativă în materie de sustenabilitate — obligă marile companii să identifice și să corecteze riscurile de mediu și de încălcare a drepturilor omului în lanțurile lor globale de aprovizionare. ExxonMobil se alătură astfel altor jucători importanți din energie care cer Bruxellesului să relaxeze textul, pe motiv că impune sarcini excesive și costuri greu de susținut.

În prezent, grupul american are operațiuni industriale importante în Europa: o rafinărie în Franța, alta în Olanda, o fabrică de produse chimice în Belgia și distribuții de carburanți și lubrifianți în Italia și Germania.

Woods a mai spus că reglementarea europeană obligă marile corporații să adopte planuri de tranziție climatică compatibile cu obiectivul Acordului de la Paris de limitare a încălzirii globale la 1,5°C, o cerință pe care a numit-o „imposibilă din punct de vedere tehnic”. „Ceea ce mă uimește este că excesul nu numai că ne obligă să facem acest lucru pentru activitatea pe care o desfășurăm în Europa, dar m-ar obliga să fac acest lucru pentru toate activitățile mele din întreaga lume, indiferent dacă acestea au legătură cu Europa sau nu”, a subliniat el.

Directorul ExxonMobil avertizează asupra unor „consecințe dezastruoase” dacă legea va intra în vigoare în forma actuală, considerând că aceasta ar putea afecta nu doar industria energetică, ci și competitivitatea economică a Uniunii Europene.

ExxonMobil a avut în trecut o participare de 50% în proiectul de gaze naturale Neptun Deep din Marea Neagră, dar s-a retras din România în 2019, după modificările fiscale introduse de guvernul condus de Liviu Dragnea, care au crescut substanțial taxele aplicate producției offshore. Ulterior, pachetul companiei a fost preluat de Romgaz, iar producția este planificată să înceapă în 2027.