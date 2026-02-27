Potrivit unui document al Office of Foreign Assets Control analizat de Reuters, OFAC va amâna termenul-limită pentru finalizarea tranzacțiilor de la 28 februarie până la 1 aprilie. Aceasta reprezintă a patra astfel de amânare, după sancțiunile impuse în octombrie asupra celor doi mari producători ruși de petrol: Lukoil și Rosneft.

Negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Rusia și Ucraina, desfășurate în Geneva, Abu Dhabi și Miami, nu au adus încă progrese semnificative. Discuțiile vizează sancțiunile asupra producătorilor ruși de petrol și modul în care acestea pot fi utilizate ca instrument pentru avansarea negocierilor de pace, iar o nouă rundă este programată pentru luna martie.

Un oficial american a precizat că amânarea termenului urmărește „să faciliteze negocierile în curs cu Lukoil și să susțină eforturile președintelui Donald Trump de a priva Rusia de veniturile necesare pentru mașina sa de război și de a obține pacea.”

Potrivit regulilor americane, vânzarea activelor nu poate aduce niciun beneficiu imediat pentru Lukoil, iar toate încasările trebuie depozitate într-un cont înghețat aflat sub jurisdicția SUA.

Activele scoase la vânzare de Lukoil rafinării și rețele de benzinării extinse de la Irak până în Finlanda, iar interesul investitorilor este ridicat: peste o duzină de potențiali cumpărători și-au depus intențiile.

Printre candidați se numără ExxonMobil, fostul proprietar al Pornhub, fondul privat american Carlyle Group, Midad Energy din Arabia Saudită, miliardarul Todd Boehly împreună cu banca de investiții Xtellus Partners și fondul din Emiratele Arabe Unite, Alliance Investment Partners.

De asemenea, un parteneriat între Chevron și Quantum Capital Group se află în discuții avansate, deși termenii nu au fost încă agreați cu Lukoil.

Procesul de vânzare, inițial gestionat exclusiv de OFAC, a fost escaladat la nivelul Casei Albe, Trezoreriei și Departamentului de Stat, implicând direct secretarul Trezoreriei Scott Bessent, potrivit a trei surse.

Tensiunile au crescut după ce, la începutul lunii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că serviciile sale de informații l-au informat despre o propunere economică de 12 trilioane de dolari făcută de emisarul rus Kirill Dmitriev administrației Trump, pachet care ar include și activele Lukoil, complicând negocierile.

Casa Albă, Departamentul de Stat, Trezoreria și Lukoil nu au oferit comentarii cu privire la legătura dintre prelungirea termenului și discuțiile de pace.