Lukoil, o miză de 22 de miliarde de dolari. SUA amână iar termenul-limită pentru vânzarea activelor globale ale gigantului rus

Statele Unite au prelungit până la 27 iunie termenul pentru vânzarea activelor globale ale companiei ruse Lukoil, evaluate la 22 de miliarde de dolari. În timp ce giganți precum ExxonMobil și Chevron negociază sub supravegherea Washingtonului, Bucureștiul a pus sub monitorizare strictă operațiunile din România, declanșând un litigiu în jurul zăcământului strategic Trident din Marea Neagră.

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a anunțat o nouă prelungire a termenului-limită acordat companiilor internaționale interesate de achiziția activelor globale ale gigantului petrolier rus Lukoil. Potrivit deciziei oficiale emise la Washington, perioada de negociere a fost extinsă până la data de 27 iunie.

Această măsură oferă corporațiilor energetice și fondurilor de investiții un răgaz suplimentar de o lună pentru a definitiva discuțiile privind un portofoliu strategic evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

Operațiunile internaționale ale Lukoil se află sub o presiune uriașă în urma sancțiunilor severe impuse în octombrie anul trecut de către Statele Unite împotriva Lukoil și Rosneft, ca urmare a implicării acestora în finanțarea efortului de război al Rusiei.

De la introducerea acestor măsuri restrictive, Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a prelungit în mod repetat perioada de autorizare a negocierilor, fiind vorba deja despre a șasea extensie aprobată. Măsurile punitive au forțat practic managementul Lukoil să se pregătească pentru vânzarea operațiunilor sale din afara Rusiei.

Acest imperiu energetic include active de o importanță critică, precum zăcăminte petroliere, rafinării și rețele extinse de benzinării, localizate într-o arie geografică vastă, din Orientul Mijlociu până în Europa de Nord. Interesul pe piața mondială este considerabil, peste o duzină de ofertanți de calibru, inclusiv gigantul american ExxonMobil, intrând în cursa pentru achiziție.

Procesul de vânzare a activelor Lukoil se desfășoară sub o supraveghere extrem de riguroasă, iar orice tranzacție finală este supusă unor condiții de o strictețe fără precedent. Compania petrolieră rusă nu are permisiunea legală de a primi nicio plată directă sau avansuri de la cumpărători.

Toate fondurile urmează să fie depuse într-un cont escrow complet blocat, aflat sub jurisdicția exclusivă a Statelor Unite. Aprobarea finală depinde în totalitate de decizia OFAC, instituția din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA care coordonează aplicarea regimului de sancțiuni.

Procedurile complexe au transformat această tranzacție într-un dosar de importanță geostrategică majoră pentru Casa Albă, implicând oficiali de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat, o atenție deosebită fiind acordată de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Până în prezent, mai multe entități au semnat acorduri preliminare sau poartă discuții avansate cu reprezentanții grupului rus. Printre aceștia se numără fondul american Carlyle Group, firma Midad Energy din Arabia Saudită, precum și miliardarul Todd Boehly, care acționează alături de banca de investiții Xtellus Partners și fondul Alliance Investment Partners.

De asemenea, un parteneriat format din gigantul energetic Chevron și fondul Quantum Capital Group este implicat în negocieri, deși un acord definitiv nu a fost încă parafat. La finele lunii ianuarie, Lukoil anunțase un acord de vânzare a diviziei Lukoil International GmbH către Carlyle Group, cu excepția activelor din Kazahstan, însă negocierile paralele continuă pentru restul portofoliului global.

Printre ofertanții care și-au manifestat interesul s-a numărat inclusiv fostul proprietar al platformei pentru adulți Pornhub.

În timp ce la nivel global se decid regulile tranzacționării imperiului rus, evoluțiile din România au căpătat o turnură tensionată. Pe plan local, concernul rus deține rafinăria Petrotel din Ploiești și controlează o rețea comercială formată din aproximativ 300 de stații de distribuție a carburanților. Recent, autoritățile române au luat o decizie radicală, punând sub supraveghere toate activele companiei ruse din țară. Scopul acestei măsuri este crearea unui cadru riguros de control și prevenție, considerat necesar pentru protejarea intereselor economice ale statului român.

Această monitorizare vizează atât sectorul critic de rafinare și distribuție, cât și activele offshore de gaze naturale din Marea Neagră, cu impact direct asupra securității energetice naționale.

Această decizie a generat reacții juridice imediate din partea subsidiarelor rusești. Lukoil Overseas Atash BV, operatorul perimetrului offshore Trident din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile de la București că se află într-o situație de forță majoră, susținând că actualul context blochează operațiunile de explorare a gazelor.

Mai mult, la data de 13 februarie, compania rusă a deschis un proces la Tribunalul București, dând în judecată societatea națională Romgaz și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM). Obiectul principal al dosarului 5263/3/2026 este o acțiune în constatare prin care Lukoil solicită instanței recunoașterea oficială a cazului de forță majoră pentru a suspenda obligațiile contractuale.

Miza acestei confruntări juridice din România este uriașă, având în vedere potențialul energetic ascuns în perimetrul offshore EX-30 Trident. Acest perimetru este situat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 170 de kilometri de țărm, unde adâncimea apei variază între 300 și 1.200 de metri.

În cadrul acestei asocieri, grupul rus Lukoil deține o cotă majoritară de circa 88%, în timp ce restul participației aparține companiei de stat Romgaz. Istoricul explorărilor în această zonă acoperă o suprafață de peste 1.006 kilometri pătrați și a început cu studii seismice 3D în anul 2012, urmate de foraje efectuate între 2014 și 2015, care au confirmat prezența unor structuri bogate în hidrocarburi.

Conform estimărilor tehnice, rezervele de gaze naturale din perimetrul Trident sunt evaluate la peste 30 de miliarde de metri cubi. O asemenea cantitate plasează acest perimetru pe poziția de al doilea cel mai mare depozit de gaze naturale identificat în zona economică exclusivă a României.