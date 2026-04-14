Administrația Trump a decis prelungirea unei derogări esențiale care permite rețelei de benzinării Lukoil să își continue operațiunile în afara granițelor Rusiei până la finele lunii octombrie 2026, transmite agenția Reuters.

Această măsură reprezintă o excepție limitată de la regimul sever de sancțiuni impus de Washington anul trecut, care are ca scop principal reducerea veniturilor folosite de Moscova pentru finanțarea conflictului din Ucraina.

Conform anunțului oficial făcut de Departamentul Trezoreriei pe site-ul său, licența vizează aproximativ 2.000 de stații de alimentare distribuite în Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și America, termenul limită fiind stabilit pentru data de 29 octombrie.

Contextul acestor sancțiuni este unul complex. În octombrie 2025, președintele Donald Trump a vizat direct giganții Lukoil și Rosneft, declanșând imediat un interes major din partea investitorilor pentru activele internaționale ale Lukoil, a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari.

În Statele Unite, compania rusă operează circa 200 de stații în New Jersey, Pennsylvania și New York, în timp ce în Europa de Est deține o cotă de piață dominantă.

De exemplu, în România Lukoil administrează peste 300 de unități, fiind totodată unul dintre cei mai mari jucători de pe piața carburanților din Republica Moldova și Bulgaria. Alte circa 600 de stații de alimentare funcționează în Turcia.

O componentă critică a acestei decizii vizează Bulgaria, unde Trezoreria SUA a emis o licență specială pentru entitățile de rafinare, inclusiv pentru rafinăria Lukoil Neftohim Burgas.

Această mișcare vine după o perioadă de incertitudine, în care Washingtonul a lăsat să expire o derogare generală ce fusese acordată inițial pentru a stabiliza piața globală a petrolului în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Revenirea la sancțiuni integrale a pus presiune pe statele dependente de infrastructura rusă, determinând administrația americană să aplice o abordare mai nuanțată pentru a preveni colapsul economic regional.

Bulgaria este una dintre țările europene unde Lukoil are o prezență majoră, controlând o parte importantă a capacităților de rafinare și distribuție a carburanților.

Oficialii americani au explicat că excepția punctuală pentru Bulgaria este vitală pentru a evita dezechilibrele majore pe piața internă de carburanți, care ar putea duce la penurii și la o explozie a prețurilor la pompă. Deși presiunile politice interne din SUA solicită tăierea definitivă a veniturilor energetice ale Rusiei, necesitatea de a menține stabilitatea aliaților europeni a prevalat în acest caz.