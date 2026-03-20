Compania petrolieră rusă Lukoil a înregistrat, anul trecut, pierderi nete semnificative, calculate conform standardelor financiare internaționale, în valoare de 1.059 miliarde de ruble (echivalentul a 12,386 miliarde de dolari). Acest rezultat reprezintă o diferență majoră față de anul 2024, când compania a raportat un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Scăderea performanței financiare s-a reflectat și în diminuarea veniturilor, care au ajuns la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari), comparativ cu 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024. Această evoluție negativă a fost determinată în principal de sancțiunile impuse de Statele Unite ale Americii împotriva marilor companii petroliere ruse, măsuri care au obligat Lukoil să își vândă o parte din activele deținute în străinătate.

În ianuarie 2026, compania petrolieră rusă Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care reunește activele sale din străinătate, către fondul american de private equity Carlyle Group. Tranzacția nu include activele din Kazahstan, iar finalizarea acesteia depinde de obținerea aprobărilor de reglementare. În paralel, compania continuă discuțiile și cu alți potențiali cumpărători. Lukoil a fost inclusă pe lista entităților sancționate de Statele Unite în luna octombrie 2025, măsură care a obligat grupul să își vândă activele din străinătate până la termenul limită stabilit pentru 1 aprilie 2026. În contextul acestor sancțiuni, care au vizat și compania de stat Rosneft, Lukoil a anunțat în noiembrie 2025 reducerea dividendelor.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, Lukoil este implicată în proiecte energetice în Azerbaidjan, Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Egipt, Camerun, Nigeria, Ghana, Mexic, Emiratele Arabe Unite și Republica Congo. Compania deține rafinării în Bulgaria, România și Țările de Jos și operează o rețea de aproximativ 2.500 de benzinării în 19 țări. Lukoil este cea mai mare companie petrolieră din Rusia în funcție de rezerve, producție și capacitate de rafinare, asigurând aproximativ 20% din producția de țiței a țării, echivalentul a 79,8 milioane de tone, și circa 2% din producția mondială.

Filiala LUKOIL România este unul dintre principalii jucători de pe piața locală a carburanților, având peste 3.000 de angajați. Investițiile realizate de companie au vizat în principal dezvoltarea și modernizarea rețelei proprii de benzinării, extinderea infrastructurii de GPL, deschiderea de noi stații și implementarea unei platforme IT performante, menită să optimizeze operațiunile.

Pentru activitatea și rezultatele obținute în 2014, LUKOIL România a fost recompensată cu două distincții importante: locul I pentru cea mai bună companie Lukoil din afara Rusiei și locul al II-lea în cadrul Topul Național al Firmelor din România, la categoria „Întreprinderi foarte mari”, în domeniul comerțului cu carburanți.

Compania utilizează un sistem de management certificat internațional, conform standardelor ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, care garantează calitatea produselor și serviciilor, protecția sănătății și siguranței angajaților, precum și reducerea impactului asupra mediului. Totodată, aceasta respectă cerințele europene de sustenabilitate, inclusiv standardul ISCC-EU.