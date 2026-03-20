Comisia Europeană va propune statelor membre măsuri urgente pentru a reduce presiunea asupra consumatorilor, în contextul creșterii accelerate a prețurilor la energie. Printre soluțiile analizate se numără diminuarea impozitelor pe energia electrică și acordarea de subvenții pentru facturi.

Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles. Oficialul a subliniat că statele membre pot deja să utilizeze mecanisme de sprijin pentru a compensa scumpirile, iar Comisia va relaxa regulile privind ajutoarele de stat.

„În unele cazuri, energia electrică este impozitată mult mai mult decât gazul, uneori chiar de până la 15 ori mai mult, iar acest lucru nu este acceptabil. Prin urmare, vom propune reducerea cotelor de impozitare pentru energia electrică și ne vom asigura că aceasta este impozitată mai puțin decât combustibilii fosili”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Creșterea prețurilor este alimentată de escaladarea conflictului din regiune și de blocajele din Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

Europa, dependentă în mare măsură de importurile de energie, resimte direct aceste perturbări. În ultimele zile, cotațiile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice.

În acest context, Ursula von der Leyen a avertizat că volatilitatea va continua și a insistat asupra necesității unor măsuri rapide și coordonate la nivel european.

„Pe măsură ce conflictul continuă, prețurile la energie continuă să fluctueze. Prin urmare, pentru a minimiza impactul, trebuie să luăm măsuri. Logica este consemnată în planul pe care l-am prezentat astăzi. Avem măsuri de ajutor imediat acolo unde este posibil. Avem schimbări structurale acolo unde este necesar. (…) Statele membre pot deja să utilizeze măsuri de ajutor de stat pentru a compensa creșterile costurilor sursei de energie. Și vom flexibiliza și mai mult ajutorul de stat în acest scop”, a completat aceasta.

Și autoritățile de la București analizează măsuri pentru a limita impactul scumpirilor asupra populației și economiei.

Președintele Nicușor Dan a declarat, la Bruxelles, că în aproximativ o săptămână vor fi prezentate soluții concrete.