Documentele făcute publice de Nicușor Dan scot la iveală ce avere are Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri că, împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, a decis să facă publice declarațiile acesteia de avere și de interese. Documentele au fost publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Șeful statului a transmis că decizia a fost luată pentru a elimina orice suspiciuni legate de situația patrimonială a partenerei sale.

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Documentele sunt disponibile pe site-ul Administrației Prezidențiale, accesând următoarele link-uri:

presidency.ro/…/GRADINARU%20_LOREDANA… și presidency.ro/…/GRADINARU%20_LOREDANA…”, a informat președintele Nicușor Dan în postarea publicată pe rețelele de socializare.

Potrivit documentului publicat, Mirabela Grădinaru deține opt terenuri. Dintre acestea, patru sunt terenuri intravilane, trei sunt extravilane, iar unul reprezintă o vie. Cea mai mare parte a acestor proprietăți a fost dobândită în anul 2025, prin moștenire.

Unul dintre terenuri se află în comuna Moara Vlăsiei, județul Ilfov. Este un teren intravilan cu o suprafață de 1.152 de metri pătrați, achiziționat în anul 2021, pentru care deține drept de proprietate integral.

În comuna Zăpodeni, județul Vaslui, Mirabela Grădinaru a moștenit de la bunici un teren intravilan de 2.600 de metri pătrați, pentru care deține o cotă de 7/32, precum și un alt teren intravilan de 2.400 de metri pătrați, cu o cotă de 1/8.

Tot în aceeași localitate sunt menționate trei terenuri extravilane, cu suprafețe de 19.400, 8.600 și 4.500 de metri pătrați. Pentru fiecare dintre acestea figurează cu o cotă de 1/8. Declarația consemnează și o vie de 1.200 de metri pătrați, moștenită tot în comuna Zăpodeni, pentru care deține aceeași cotă de 1/8.

Documentul include și un teren intravilan de 250 de metri pătrați situat în municipiul Vaslui, dobândit în anul 2025 prin moștenire de la tatăl său. Pentru această proprietate este menționată o cotă de 3/16.

La capitolul clădiri sunt trecute două imobile. Primul este o casă de locuit cu o suprafață de 69 de metri pătrați, aflată în municipiul Vaslui, pentru care Mirabela Grădinaru deține o cotă de 3/16. Al doilea imobil este o casă de 84 de metri pătrați din comuna Zăpodeni, unde deține o cotă de 5/16. Ambele au fost dobândite prin moștenire în anul 2025.

Declarația de avere mai arată că aceasta deține două autoturisme, un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992, ambele cumpărate prin contract de vânzare-cumpărare.

La capitolul active financiare sunt menționate două conturi curente, unul deschis la ING Bank și celălalt la Banca Transilvania. La momentul completării declarației, ambele aveau sold zero.

Documentul mai indică un împrumut acordat în nume personal Asociației S.O.S. Orașul, în valoare de 116.563,42 de lei. Totodată, Mirabela Grădinaru declară acțiuni Renault deținute prin programele de acționariat destinate angajaților Renault Group, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

La secțiunea referitoare la datorii este înscris un credit în valoare de 50.000 de lei, contractat în anul 2021 la ING Bank și scadent în 2026. De asemenea, este menționată o datorie de 1.760,18 lei către același creditor.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru a obținut anul trecut venituri salariale de 158.360 de lei de la Automobile Dacia SA. Documentul include și alocațiile celor doi copii, în valoare de 3.504 lei pentru fiecare.

În declarația de interese, Mirabela Grădinaru menționează că ocupă funcția de președinte al Asociației S.O.S. Orașul și declară acțiunile Renault deținute prin programul destinat angajaților, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

Documentele mai arată că aceasta nu deține funcții în organele de conducere ale altor entități și nu are contracte cu instituții publice sau societăți cu capital de stat care să intre sub incidența declarației de interese.

Publicarea declarațiilor de avere și de interese a avut loc după ce Nicușor Dan a explicat că decizia a fost luată „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”, deși legislația nu îl obligă să facă publice documentele partenerei sale.