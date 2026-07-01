Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Ce conturi, credite și donații a primit președintele

Președintele Nicușor Dan și-a publicat, pe 30 iunie 2026, declarația de avere. Documentul, care are 33 de pagini, cuprinde informații despre bunurile deținute, conturile bancare, creditele, veniturile și donațiile primite în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025.

Potrivit declarației de avere, Nicușor Dan nu deține o locuință în proprietate. În schimb, figurează cu un teren intravilan de 7.460 de metri pătrați în Predeal, județul Brașov, achiziționat în anul 2007.

Șeful statului declară și un autoturism Citroen fabricat în 1986.

În ceea ce privește disponibilitățile bancare, documentul indică un cont deschis la BCR în 2007, în care se află 37.121 de lei. De asemenea, Nicușor Dan deține două conturi la Banca Transilvania, deschise în 2025, unul cu un sold de 1.248.092 de lei și unul în euro, cu un sold de 167 de euro. Totodată, declarația menționează un cont la Salt Bank, cu sold zero.

În declarația de avere este menționat și un împrumut acordat lui Gabriel Istrate, în valoare de 20.000 de euro.

Totodată, președintele României declară trei credite contractate în anii 2007, 2012 și 2022.

Cel mai mare dintre acestea este un credit de 100.000 de euro contractat de la Garanti Bank, care trebuie rambursat până în anul 2032.

Documentul mai menționează un împrumut de 27.000 de euro de la Gențiana Dănilă și unul de 25.000 de euro de la Claudia Dan, ambele scadente în 2028.

O mare parte a declarației de avere este dedicată finanțării campaniei prezidențiale din 2025. Documentul include 29 de pagini cu donatorii care au contribuit la campania electorală.

În total sunt menționate 387 de donații din partea persoanelor fizice. Printre cele mai mari contribuții se numără cele ale oamenilor de afaceri Florin Talpeș și Dan Ostahie, care au donat câte 810.000 de lei fiecare, Aurel Iancu, cu 500.000 de lei, și Ana Maria Mihai, cu 250.000 de lei.

Totodată, 206 dintre persoanele care au finanțat campania au solicitat ca identitatea lor să rămână confidențială, aspect consemnat în declarația de avere.

La finalul documentului este precizat că Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat cheltuielile electorale efectuate în campania pentru alegerile prezidențiale din 2025, în valoare de 59.951.125,97 lei.

În ceea ce privește veniturile, Nicușor Dan declară că a încasat 127.146 de lei din funcția de primar general al Capitalei și 93.567 de lei reprezentând indemnizația aferentă funcției de președinte al României.

Declarația de avere nu conține informații despre veniturile partenerei sale, Mirabela Grădinaru, întrucât aceasta nu are acest statut legal.