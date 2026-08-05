Cristian Bușoi: Redeschiderea centralelor pe cărbune poate costa România peste un miliard de euro

Redeschiderea centralelor pe cărbune închise ar putea costa România peste un miliard de euro și ar pune în pericol fondurile din PNRR, avertizează secretarul de stat Cristian Bușoi. Oficialul susține că Guvernul negociază cu Comisia Europeană pentru menținerea temporară a unor capacități energetice, fără încălcarea angajamentelor asumate de România.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că redeschiderea unor unități de producție pe bază de cărbune care au fost deja închise ar putea avea consecințe financiare și politice grave pentru România. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, acesta a susținut că o astfel de măsură, deși poate părea atractivă din punct de vedere politic, este extrem de riscantă.

Potrivit lui Bușoi, România a primit deja fonduri europene pentru închiderea acestor capacități și dezvoltarea unor proiecte alternative, iar revenirea asupra reformelor asumate ar putea atrage penalități financiare importante și ar afecta credibilitatea țării în relația cu partenerii europeni.

Oficialul a precizat că eforturile Guvernului, ale premierului Ilie Bolojan, ale ministrului Dragoș Pîslaru și ale Ministerului Energiei sunt concentrate în prezent pe menținerea în funcțiune a Unității de la Turceni, inclusă în jalonul 119A din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a arătat că autoritățile își bazează demersul atât pe concluziile unui studiu validat inclusiv de Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), cât și pe situația dificilă prin care trec România și întreaga regiune în această perioadă.

Bușoi a subliniat că există o diferență clară între negocierea cu Comisia Europeană pentru menținerea temporară în funcțiune a unor capacități energetice și anularea, prin modificări legislative, a unei reforme deja asumate, validate și finanțate.

În opinia sa, renunțarea la angajamentele asumate ar putea duce la blocarea cererilor de plată cu numerele 5 și 6 din PNRR, la penalități de peste un miliard de euro și la punerea în pericol a finanțărilor europene destinate spitalelor, școlilor, infrastructurii și unor proiecte energetice importante.

Secretarul de stat a afirmat că, în actualul context, interesul României trebuie să prevaleze în fața oricăror interese politice. El a adăugat că Guvernul Bolojan negociază cu Comisia Europeană și folosește toate instrumentele disponibile pentru a proteja sistemul energetic național fără a periclita fondurile europene de care România are nevoie.

În încheiere, Bușoi a transmis că România are nevoie de responsabilitate, claritate și decizii echilibrate, care să asigure atât securitatea energetică a țării, cât și protejarea intereselor sale financiare.