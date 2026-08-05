Legea decarbonizării, adoptată de Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu centralele pe cărbune

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care modifică ordonanța privind decarbonizarea sectorului energetic. Actul normativ stabilește că nicio capacitate de producție a energiei electrice pe bază de cărbune nu poate fi închisă înainte ca alte surse alternative de energie să fie puse în funcțiune.

Proiectul a fost aprobat cu 180 de voturi „pentru”, nouă voturi „împotrivă” și 27 de abțineri. Un număr de 80 de deputați nu au participat la vot. Inițiativa legislativă fusese adoptată anterior de Senat, pe 4 august, însă a revenit la Camera Deputaților pentru o nouă dezbatere, potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (4) și (5) din Constituție. După această etapă, Camera Deputaților a acordat votul final.

În timpul dezbaterilor, deputatul USR Bogdan-Ionel Rodeanu a criticat forma amendamentului adoptat, susținând că acesta poate afecta aplicarea reformelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Mă străduiesc să fiu calm, dar, totuși, nu pot să nu remarc că unora le este frică de lumina aprinsă în cămară. Dincolo de toate, domnilor de la PSD, dacă în 2023 ați fi votat proiectul Miruță, nu mai eram în situația de acum. Dacă nu ați fi ținut blocat acest proiect, pe care tocmai l-ați votat, dar în formă nealterată, și dacă l-am fi trecut prin Parlamentul României la începutul acestui an, nu mai eram în această situație. Veniți acum, în disperare, după ce s-a declarat starea de alertă, cu soluția miraculoasă, copiată, copy-paste, din proiectul de lege al lui Miruță, și spuneți că este soluția optimă în acest moment. Ei bine, să știți că, în ciuda eforturilor dumneavoastră de a bloca aceste legi, Guvernul și-a făcut datoria. Sunt demersuri în momentul de față care produc rezultate și nu mai este nevoie de acest amendament. Pentru că, în timp ce le povestiți oamenilor de aici, de la tribună, că aceasta este o soluție, de fapt, aceasta este marea problemă. Nu numai că face acest proiect nefuncțional, dar, mai presus de toate, blochează PNRR. Aș fi vrut să aveți înțelepciunea să îl ascultați cu atenție pe ministrul Pîslaru mai devreme. V-a explicat cu lux de amănunte. Ne-am străduit și astăzi, în Comisia pentru industrii, să spunem lucrurilor pe nume. Contrar acestor lucruri, domnule Toma, ați votat pentru și ați introdus un amendament care reprezintă un obstacol, în momentul de față, pentru această reformă pe care le-o prezentați de aici românilor”, a declarat deputatul USR Bogdan-Ionel Rodeanu, potrivit Dgi24.

Deputatul PNL Ionel Ovidiu Bogdan a susținut că nu există o decizie a Guvernului privind închiderea centralelor pe cărbune și a criticat amendamentele susținute de PSD și AUR.

„Nu există nicio decizie guvernamentală privind închiderea acestor centrale. Prin urmare, demersul dumneavoastră este doar un concurs de populism, alături de AUR, dumneavoastră, cei de la PSD. Asta faceți în fiecare zi. Prin amendamentele pe care le depuneți vă bateți joc de această țară și de banii pe care i-am putea atrage din PNRR. Asta ați făcut și asta veți face în continuare. Dar nu pot să nu observ că veniți aici, la tribună, și îi cereți premierului Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles să negocieze. Păi, domnilor, hotărâți-vă! Vreți să negocieze pentru România sau vreți să plece acasă? Ieri îi făceați plângeri penale, îi atacați hotărârile de guvern, iar astăzi îi cereți să fie responsabil. Păi este responsabil. Dumneavoastră nu sunteți responsabili. Voturile pe care le exprimați și amendamentele pe care le depuneți sunt împotriva României și a românilor”, a declarat Ionel Ovidiu Bogdan.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a afirmat că amendamentul adoptat nu răspunde unei situații urgente și a precizat că Guvernul discută deja cu reprezentanții Comisiei Europene menținerea unor capacități pe cărbune până la apariția unor noi surse de producție pe gaz.

„Avem, într-adevăr, o situație de criză energetică și, în mod evident, lucrurile care îi afectează pe români trebuie să fie prima noastră preocupare. Înțelegem conflictul politic din această perioadă și înțelegem prerogativele Parlamentului de a adopta măsuri judicioase care să aducă beneficii românilor. Amendamentele care au fost propuse însă nu rezolvă absolut nimic. Nu rezolvă nicio problemă care să fi fost iminentă în ceea ce privește închiderea vreunei centrale pe cărbune. Repet: nu există niciun risc iminent ca vreo centrală pe cărbune să fie închisă. Guvernul a notificat Comisia Europeană și pregătește, încă de pe vremea când domnul Bogdan Ivan era ministrul Energiei, un studiu prin care să demonstreze că nu mai trebuie închis niciun grup energetic până când nu vom avea în funcțiune capacități pe gaz. În același timp, am explicat situația unor municipalități, precum Craiova, unde populația și investiții importante depind de aceste capacități pe cărbune. Prin urmare, în discuțiile cu Comisia Europeană era clar că România urma să primească o penalitate pentru jalonul 119A, iar obiectivul nostru a fost să reducem această penalitate de zece ori, până la o sumă care să devină marginală în cadrul PNRR. Ceea ce propuneți dumneavoastră, într-un exercițiu care poate fi citit doar într-o cheie politică sau electorală, este ca nicio centrală să nu mai fie închisă fără a fi pus altceva în loc, în condițiile în care, repet, nu există nicio urgență și nimeni nu intenționează să închidă vreo centrală în această țară. Însă, prin acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația pentru care România a fost deja plătită prin Cererea de plată nr. 2. Am în fața mea documentele tehnice primite de la Comisia Europeană, care spun foarte clar că există un risc de reversibilitate și confirmă atât aplicarea unei penalități, cât și blocarea cererilor de plată 5 și 6. Vă îndemn la responsabilitate și vă rog să respingeți acest amendament”, a declarat Dragoș Pîslaru în timpul dezbaterilor.

Ministrul a precizat că discuțiile cu instituțiile europene vizează menținerea capacităților energetice până la dezvoltarea unor alternative, menționând și situația unor comunități care depind de producția de energie pe bază de cărbune.

Deputatul PSD de Hunedoara Ilie Toma a susținut că oprirea unor capacități de producție pe cărbune pentru perioade mai lungi poate afecta posibilitatea repornirii acestora. El l-a întrebat pe Dragoș Pîslaru dacă a vizitat minele și unitățile energetice din Valea Jiului.

„Mă bucur că ați venit în fața colegilor noștri și vom vorbi deschis despre PNRR, pe componenta 6, exact despre jalonul 119 la care ați făcut referire. Am să vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări, pentru că noi suntem inițiatorii și spuneți că nu știm ce facem. Ați fost vreodată într-o capacitate de producție a energiei electrice din Valea Jiului? Ați fost vreodată într-o mină să vedeți cum se produce cărbunele? Vă spun eu că o astfel de capacitate de producție, dacă este oprită mai mult de trei luni, va putea fi repornită foarte greu după șase sau șapte luni, pentru că, în primul rând, se deteriorează anumite componente care, din explicațiile specialiștilor, trebuie înlocuite integral. Acum revin la jalonul 119 și vă adresez următoarele întrebări: cât la sută din jalonul 119A este îndeplinit? Ce parte este finanțată din grant și ce parte din împrumut? Ați purtat negocieri la Bruxelles pentru prelungirea termenului de închidere a minelor și, implicit, a capacităților de producție pe cărbune până în anul 2030, așa cum prevede jalonul? De ce nu discutăm despre situația altor state, precum Germania, Polonia sau Italia, care au termene până în 2038-2040? Care sunt capacitățile miniere și energetice pe care intenționați să le închideți până la 31 octombrie 2026?”, a declarat deputatul PSD Ilie Toma.

Liderul AUR, George Simion, a susținut amendamentul și a afirmat că acesta urmărește menținerea capacităților energetice până la apariția unor surse alternative.