Ministerul Finanțelor a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu bonificația de 3% pentru impozitele din 2025
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Bani
Ministerul Finanțelor a aprobat procedura privind acordarea bonificației de 3% din impozitul pe profit anual și din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferente anului fiscal 2025.
Firmele pot primi o bonificație de 3% din impozit. Procedura aprobată de Ministerul Finanțelor
Măsura este prevăzută de Ordinul ministrului Finanțelor pentru aplicarea dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2026, document care stabilește mecanismul prin care contribuabilii eligibili vor beneficia de această facilitate fiscală.
Procedura adoptată are ca obiectiv simplificarea procesului administrativ pentru firmele care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație. Contribuabilii nu vor avea obligația de a depune cereri sau documente suplimentare pentru obținerea bonificației. Verificarea condițiilor necesare va fi realizată automat de organele fiscale, iar deciziile de acordare vor fi emise din oficiu.
Pentru acordarea bonificației, contribuabilii trebuie să îndeplinească mai multe condiții stabilite prin actul normativ. Printre acestea se află depunerea tuturor declarațiilor fiscale corespunzătoare vectorului fiscal, plata integrală și la termen a impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului fiscal 2025, precum și lipsa unor obligații fiscale sau creanțe bugetare restante la termenele prevăzute de lege.
Utilizarea sumelor acordate prin bonificație
Sumele reprezentând bonificația de 3% vor fi utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale ale contribuabililor, conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În cazurile prevăzute de legislație, atunci când suma nu poate fi compensată, aceasta poate fi restituită contribuabilului.
Ordinul aprobat de Ministerul Finanțelor include și modelele standardizate pentru deciziile de acordare, modificare și anulare a bonificației. Documentul stabilește, de asemenea, regulile aplicabile în situațiile în care contribuabilii depun declarații rectificative sau când, în urma controalelor fiscale, sunt stabilite diferențe de impozit.
Procedura stabilește modul unitar de aplicare a facilității fiscale introduse prin OUG nr. 8/2026 și reglementează etapele administrative necesare pentru acordarea automată a bonificației către contribuabilii care respectă condițiile legale.
Aplicarea facilității fiscale prevăzute de OUG nr. 8/2026 a avut efecte asupra mai multor categorii de contribuabili, atât persoane juridice, cât și persoane fizice. Datele prezentate de Ministerul Finanțelor indică acordarea unor sume distincte pentru cele două categorii de beneficiari.
Bonificații acordate pentru contribuabili persoane juridice și persoane fizice
În anul 2025, contribuabililor persoane juridice care plătesc impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor le-au fost acordate bonificații în valoare totală de aproximativ 269 milioane de lei. Sumele au vizat impozitul pe profit anual și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorate pentru anul fiscal 2024.
Pentru contribuabilii persoane fizice, în anul 2026 au fost acordate bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei. Acestea au fost acordate pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente anului 2025, efectuată până la termenul de 15 aprilie 2026.
Proiectul de ordin privind procedura de acordare a bonificației a fost publicat anterior, la data de 9 iunie 2026, pentru consultare în transparență decizională. După aprobare, ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.