Val de insolvențe în România: cifra care arată dezastrul din mediul de afaceri

Numărul dosarelor de insolvență deschise în România a depășit pragul de 1.000 în luna iulie 2026, marcând o creștere atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit unei analize realizate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, în iulie au fost înregistrate 1.016 dosare noi de insolvență, față de peste 900 în luna iunie 2026.

Datele indică o creștere de peste 10% față de luna iunie și un avans de aproximativ 26% comparativ cu iulie 2025. Evoluția vine după o perioadă în care numărul procedurilor de insolvență a continuat să crească de la o lună la alta.

„În luna iulie 2026, numărul dosarelor de insolvenţă depăşeşte pragul de 1000 de dosare, continuând trendul ascendent din lunile anterioare. Dacă în iunie 2026 au fost deschise peste 900 de dosare noi de insolvenţă, în iulie 2026 numărul acestora ajunge la 1016. Raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea anuală ajunge la circa 26%”, se arată în analiza RisCo.ro.

Capitala a înregistrat cel mai mare număr de dosare de insolvență deschise în luna iulie 2026, cu 248 de cazuri, față de 199 în aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ anual, acest nivel reprezintă o creștere de 25%.

Creșteri ale numărului de dosare au fost raportate și în mai multe județe, chiar dacă unele dintre acestea pornesc de la valori mai reduse. În județul Ilfov au fost deschise 63 de dosare de insolvență în iulie 2026, față de 52 în aceeași lună din 2025, ceea ce indică un avans de 21%.

În Bihor, numărul dosarelor a crescut de la 40 la 59, ceea ce reprezintă o majorare de 48%. În Cluj au fost înregistrate 55 de dosare, cu un plus de până la 20% față de perioada similară a anului trecut.

Un ritm important de creștere a fost consemnat și în județul Timiș, unde numărul dosarelor a urcat de la 31 în iulie 2025 la 47 în iulie 2026, echivalentul unei creșteri de 52%. În Constanța, numărul procedurilor de insolvență a ajuns la 44, față de 27 în urmă cu un an, ceea ce indică un avans de 63%.

În unele județe, numărul dosarelor de insolvență a crescut de la valori reduse. În Suceava, de exemplu, numărul acestora a urcat de la 3 dosare în iulie 2025 la 17 dosare în iulie 2026. În Giurgiu, creșterea a fost de la 3 la 11 dosare, iar în Tulcea au fost înregistrate 13 dosare în luna iulie a acestui an.

Analiza RisCo.ro arată majorări și în alte județe în intervalul iulie 2025 – iulie 2026. În Neamț, numărul dosarelor a crescut de la 5 la 13, în Sălaj de la 4 la 10, iar în Ialomița de la 4 la 10. În Mureș, numărul procedurilor a ajuns de la 10 la 23, iar în Arad de la 10 la 22.

Există însă și județe unde numărul dosarelor de insolvență a scăzut. Cea mai mare reducere a fost înregistrată în Olt, unde numărul cazurilor a coborât de la 11 la 4, reprezentând un recul de 64%.

Scăderi au mai fost raportate în Buzău, cu 58%, Teleorman, cu 38%, Caraș-Severin, cu 30%, Dolj, cu 27%, Alba, cu 20%, Maramureș, cu 10%, și Iași, cu 6%. Județele Vâlcea, Gorj și Covasna au raportat un număr constant de dosare comparativ cu anul anterior.

Cele mai multe dosare de insolvență au fost înregistrate în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri și al serviciilor de mutare. Numărul cazurilor a crescut de la 20 la 50 în iulie 2026, ceea ce reprezintă un avans de 150% față de aceeași lună a anului trecut.

Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate a înregistrat, de asemenea, o creștere de 150%, numărul dosarelor urcând de la 10 la 25. În sectorul restaurantelor, numărul insolvențelor a crescut cu 140% comparativ cu iulie 2025.

Datele analizate indică o majorare și în domeniul lucrărilor de instalații electrice și tehnico-sanitare, precum și al altor lucrări de instalații pentru construcții, unde numărul dosarelor de insolvență a crescut cu 58%.

Lucrările de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au ajuns la 68 de dosare în iulie 2026, față de 46 în iulie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 48%. În același timp, insolvențele din comerțul cu amănuntul desfășurat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor au crescut cu aproximativ 89%.

În anumite domenii au fost raportate și reduceri ale numărului de dosare. Cultivarea plantelor nepermanente a înregistrat un recul de aproape 17% în perioada analizată.