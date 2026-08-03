Cartel ALFA cere intervenția Guvernului în criza energetică și solicită DNA și DIICOT să verifice închiderea centralelor pe cărbune

Criza din sistemul energetic reaprinde disputa privind închiderea centralelor pe cărbune. Cartel ALFA cere intervenția urgentă a Parlamentului și a Guvernului, solicită DNA și DIICOT să analizeze deciziile care au dus la retragerea unor capacități de producție. Propune modificarea legislației pentru protejarea securității energetice a României.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită intervenția urgentă a Parlamentului și a Guvernului în contextul problemelor din sistemul energetic și cere Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) să analizeze circumstanțele în care au fost închise capacități de producție a energiei pe bază de cărbune.

Sindicaliștii susțin că România a retras din exploatare, în ultimii ani, capacități de producție pe cărbune de peste 3.500 MW, fără ca acestea să fie înlocuite într-un ritm comparabil cu noi unități capabile să asigure producție constantă de energie și să contribuie la stabilitatea Sistemului Energetic Național. În opinia Cartel ALFA, situația s-a agravat odată cu indisponibilizarea temporară a unui grup de la Centrala Nucleară Cernavodă și cu apelurile adresate populației și companiilor de a-și reduce consumul de energie.

Confederația sindicală apreciază că România se confruntă cu o vulnerabilitate majoră în ceea ce privește securitatea energetică și avertizează că populația și economia suportă, în același timp, unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Uniunea Europeană. Totodată, Cartel ALFA solicită DNA și DIICOT să analizeze, în limitele competențelor legale, modul în care au fost adoptate deciziile privind închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune.

Sindicatul precizează că nu formulează acuzații concrete privind săvârșirea unor infracțiuni, însă cere procurorilor să stabilească dacă există elemente care ar putea justifica deschiderea unor investigații privind eventuale fapte ce ar fi produs prejudicii economiei naționale și interesului public. De asemenea, reprezentanții Cartel ALFA consideră că opinia publică are dreptul să afle dacă aceste decizii au fost fundamentate exclusiv pe criterii de interes public sau dacă există elemente care impun cercetarea unor eventuale responsabilități individuale.

Potrivit sindicaliștilor, reducerea capacităților de producție a avut efecte grave asupra industriei. Cartel ALFA susține că numeroase companii energointensive și-au redus activitatea, au intrat în reorganizare sau insolvență ori și-au încetat activitatea, ceea ce ar fi dus la pierderea a zeci de mii de locuri de muncă și la diminuarea competitivității economiei românești.

Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA solicită Parlamentului și Guvernului să modifice de urgență articolul 4 din OUG nr. 108/2022, astfel încât capacitățile de producție a energiei pe bază de lignit și huilă să nu mai poată fi scoase din exploatare înainte ca în locul lor să fie puse în funcțiune noi capacități de producție.

Propunerea organizației prevede ca închiderea unităților pe cărbune să fie permisă doar după operaționalizarea unor noi capacități de producere a energiei pe bază de gaze naturale și din surse regenerabile, care să aibă, cumulat, aceeași putere instalată. În forma propusă de Cartel ALFA, articolul ar urma să stabilească faptul că aceste capacități pe lignit și huilă pot fi retrase din exploatare sau din serviciu numai după punerea în funcțiune a unor noi unități de producție pe gaze naturale și din surse regenerabile, cu o putere instalată totală echivalentă.

Sindicaliștii avertizează că menținerea actualului cadru legislativ, fără înlocuirea integrală a grupurilor închise, expune România unor riscuri majore privind continuitatea alimentării cu energie și funcționarea economiei. Cartel ALFA precizează că nu contestă necesitatea tranziției energetice, însă solicită ca aceasta să fie susținută de investiții efective și de menținerea continuității producției de energie. Confederația consideră că România are nevoie de o tranziție energetică responsabilă, bazată pe investiții reale și pe asigurarea continuității în producția de energie, nu de închiderea unor capacități strategice înainte ca alternativele să devină operaționale.

Organizația sindicală susține că securitatea energetică trebuie tratată ca o componentă a securității naționale și avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide, costurile economice și sociale vor continua să fie suportate de cetățeni și de angajați. În acest context, Cartel ALFA cere Parlamentului și Guvernului să adopte în regim de urgență modificările legislative pe care le consideră necesare pentru protejarea locurilor de muncă, a economiei și a capacității României de a-și asigura necesarul de energie.