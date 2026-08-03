Taxiurile aeriene electrice se reorientează spre sectorul militar, pe fondul întârzierilor din aviația civilă. Primele zboruri comerciale, așteptate în 2029

Taxiurile aeriene electrice, prezentate drept viitorul transportului urban, își schimbă direcția de dezvoltare. Întârzierile în certificarea modelelor civile și creșterea costurilor determină producătorii să se orienteze către sectorul militar, unde cererea este în creștere.

Companiile care dezvoltă aeronave electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), promovate inițial ca viitoare taxiuri aeriene pentru transportul urban, își îndreaptă tot mai mult atenția către sectorul militar. Schimbarea de strategie vine pe fondul întârzierilor în certificarea versiunilor civile, al costurilor de dezvoltare tot mai ridicate și al răbdării tot mai reduse a investitorilor. În același timp, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu au alimentat cererea pentru aeronave fără pilot și cu decolare verticală destinate misiunilor militare.

La Salonul Aeronautic de la Farnborough, mai mulți producători de eVTOL au prezentat variante militare ale aparatelor lor, punând temporar în plan secund promisiunea unor taxiuri aeriene pentru transportul urban. Reprezentanții industriei recunosc că lansarea pe piață a versiunilor comerciale durează mai mult și implică investiții mai mari decât estimau inițial.

Această situație s-a reflectat și în evoluția bursieră a companiilor din domeniu. În ultimul an, acțiunile celor mai importanți dezvoltatori de aeronave eVTOL au pierdut peste jumătate din valoare. Directorul general al Archer Aviation, Adam Goldstein, a explicat că piața de apărare este atractivă deoarece produsele pot fi introduse în exploatare fără procesul îndelungat de certificare impus în aviația civilă, iar contractele militare oferă surse stabile de finanțare. La Farnborough, compania a prezentat o aeronavă hibridă fără pilot, dezvoltată împreună cu Anduril, destinată misiunilor de luptă și logistică.

Interesul pentru astfel de aeronave a crescut semnificativ în contextul conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu. Armatele caută aparate fără pilot capabile să transporte echipamente, să desfășoare misiuni de supraveghere sau să efectueze evacuări medicale, fără a depinde de piste convenționale.

În același timp, dezvoltarea versiunilor civile continuă să întâmpine dificultăți. Vertical Aerospace și-a amânat din nou calendarul pentru certificarea și introducerea în serviciu a aeronavei Valo, noul termen fiind stabilit pentru 2029. Cu doar trei ani în urmă, compania estima că va obține certificarea în 2025. Potrivit analiștilor, sectorul rămâne unul cu un grad ridicat de risc, deoarece succesul depinde atât de aprobările autorităților de reglementare, cât și de dezvoltarea unor tehnologii complet noi.

Spre deosebire de alți dezvoltatori din domeniu, Beta Technologies continuă să dezvolte în paralel atât versiunea civilă, cât și cea militară a aeronavei Alia. Pentru a reduce costurile și timpul necesar dezvoltării, compania utilizează aceleași motoare, rotoare și sisteme de control al zborului pentru ambele variante.

La Salonul Aeronautic de la Farnborough, Beta Technologies a anunțat că operatorul britanic Loganair a plasat cinci comenzi provizorii pentru versiunea electrică cu decolare convențională a aeronavei Alia, având și opțiunea de a achiziționa încă cinci aparate. Primele zboruri comerciale sunt programate pentru anul 2029.

Potrivit analiștilor, primul avion electric comercial certificat de Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite ale Americii ar putea intra în serviciu în 2027. În ceea ce privește aeronavele electrice cu decolare și aterizare verticală (eVTOL), primul model certificat ar putea începe operațiunile comerciale în 2028.