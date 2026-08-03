Cadastru 2026. Ai mai puțin sau mai mult teren decât scrie în acte? Explicația ANCPI

Suprafața trecută în actele de proprietate nu este întotdeauna aceeași cu cea măsurată în teren, iar această situație îi surprinde pe mulți proprietari. ANCPI ne explică de ce apar aceste diferențe, când sunt considerate normale și cum cadastrarea gratuită poate clarifica limitele și dimensiunile reale ale fiecărui imobil.

În procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), pot apărea situații în care suprafața înscrisă în actele de proprietate nu coincide cu cea rezultată în urma măsurătorilor cadastrale. Astfel de diferențe sunt frecvente și pot avea multiple cauze, de la modul în care au fost efectuate măsurătorile în trecut până la modificările produse în timp asupra terenurilor sau construcțiilor.

Înregistrarea sistematică are ca scop identificarea, măsurarea și înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Prin acest proces, informațiile din documentele de proprietate sunt corelate cu situația existentă în teren, astfel încât evidențele cadastrale și de carte funciară să reflecte cât mai fidel realitatea.

În multe cazuri, documentele de proprietate au fost întocmite cu zeci de ani în urmă, pe baza unor măsurători realizate cu metode și instrumente mai puțin precise decât cele utilizate în prezent. Există și situații în care suprafețele au fost estimate, preluate din documente vechi sau nu au mai fost actualizate după modificările intervenite de-a lungul timpului. Limitele folosite efectiv în teren pot să nu mai corespundă cu cele înscrise în acte. Gardurile, drumurile de acces, șanțurile sau alte repere existente pot influența identificarea proprietății, mai ales atunci când documentația este veche, incompletă sau neactualizată.

Măsurătorile cadastrale efectuate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt realizate potrivit normelor tehnice în vigoare. Datele obținute pot diferi de cele înscrise anterior în documentele de proprietate, însă acestea stau la baza întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului. Prin aceste măsurători sunt stabilite amplasamentul, suprafața, limitele, forma, dimensiunile și categoria de folosință a fiecărui imobil.

În această etapă, implicarea proprietarilor și a deținătorilor este esențială. Ei pot contribui la identificarea corectă a imobilului prin prezentarea documentelor de proprietate și prin indicarea amplasamentului și a limitelor acestuia. La procesul de identificare pot participa și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, precum și alte persoane interesate, pentru ca informațiile tehnice să fie corelate cu situația juridică și cu realitatea din teren.

Potrivit legislației, descrierea imobilelor în documentele tehnice ale cadastrului reprezintă modalitatea prin care situația tehnică a proprietății este pusă în concordanță cu situația juridică rezultată din actele existente. În cazul în care apar diferențe, datele obținute în urma măsurătorilor cadastrale au un rol esențial în clarificarea și actualizarea informațiilor referitoare la imobil.

Diferențele dintre suprafața înscrisă în actele de proprietate și cea rezultată în urma măsurătorilor efectuate în teren nu trebuie considerate automat erori ale lucrărilor cadastrale. În multe cazuri, acestea reflectă neconcordanțe acumulate de-a lungul timpului între documentele de proprietate, limitele existente în teren și evidențele cadastrale.

Prin procesul de înregistrare sistematică, aceste diferențe sunt analizate și clarificate, astfel încât proprietățile să fie înscrise pe baza unor date tehnice actualizate și conforme cu situația din teren. Stabilirea corectă a amplasamentului, suprafeței și limitelor fiecărui imobil contribuie la crearea unei evidențe cadastrale unitare și la consolidarea siguranței juridice a dreptului de proprietate.

Totodată, înregistrarea sistematică sprijină proprietarii, comunitățile locale și autoritățile publice, oferind o bază clară și actualizată pentru administrarea proprietăților și pentru dezvoltarea localităților.

În prezent, ANCPI implementează Faza a II-a a proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul reprezintă continuarea investițiilor începute prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și prevede desfășurarea gratuită a lucrărilor de cadastru pentru proprietari și deținători în 660 de comune din România, acoperind o suprafață estimată la peste 5,7 milioane de hectare.