Decizie de ultim moment: Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Autoritățile spun că sistemul energetic este sigur

În ciuda temerilor generate de nivelul scăzut al Dunării și de posibilitatea opririi ambelor reactoare de la Cernavodă, autoritățile dau asigurări că Sistemul Energetic Național funcționează în siguranță. Unitatea 2 rămâne în exploatare, noi capacități fotovoltaice vor intra în sistem de la 1 august, iar Transelectrica susține că România poate gestiona inclusiv scenariul retragerii din funcțiune a ambelor reactoare nucleare.

Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, iar Sistemul Energetic Național este echilibrat, au stabilit participanții la ședința Comandamentului Energetic desfășurată joi după-amiază. Decizia a fost luată în urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici ai centralei, concluzia fiind că reactorul poate continua să funcționeze în condiții de siguranță atât timp cât debitul Dunării permite acest lucru.

În cea de-a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, convocată la solicitarea premierului și ministrului interimar al Energiei, Ilie Bolojan, la sediul Dispecerului Energetic Național și coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi, responsabilii din domeniul energetic au decis ca, pentru moment, Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă să rămână conectată la Sistemul Energetic Național.

Decizia vine după ce, miercuri seara, autoritățile anunțaseră că reactorul urma să fie oprit joi, la fel ca Unitatea 1, din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. În cele din urmă, Unitatea 2 nu a mai fost oprită, în ciuda deciziei anunțate anterior de Ministerul Energiei și Nuclearelectrica.

Tot joi, operatorul național de transport și sistem al energiei electrice, Transelectrica, a transmis că Sistemul Electroenergetic Național este monitorizat permanent și funcționează în parametri de siguranță operațională.

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția de energie electrică a României. Centrala este operată de Nuclearelectrica, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, care deține 82,49% din acțiuni.

Ministerul Energiei a precizat că, deși situația energetică din regiune s-a complicat față de începutul săptămânii, România dispune de soluțiile necesare pentru a menține stabilitatea Sistemului Energetic Național. Instituția a arătat că toate capacitățile de producție sunt disponibile, inclusiv cele pe bază de cărbune, și pot fi utilizate în funcție de necesitățile sistemului.

Potrivit ministerului, în perioada următoare este estimată o creștere a gradului de solicitare a Sistemului Energetic Național, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii. Pentru joi seara este prognozat un consum de aproximativ 7.200 MW, iar în cursul săptămânii viitoare, odată cu instalarea valului de caniculă, consumul de vârf ar putea urca treptat până la aproximativ 7.800 MW.

Ministerul a mai transmis că importul maxim estimat în acest scenariu rămâne mult sub capacitățile de interconectare disponibile ale României, astfel încât alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a companiilor nu va fi afectată. Instituția a subliniat că prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici va rămâne neschimbat, la nivelul prevăzut în contractele aflate în vigoare.

Totodată, Ministerul Energiei a arătat că, în intervalele de zi, producția ridicată de energie din surse regenerabile permite României să înregistreze volume importante de export, situație care evidențiază necesitatea unei mai bune echilibrări între producția și consumul de energie pe parcursul zilei și în orele de vârf.

În acest context, ministerul a anunțat că va iniția un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea unor soluții prin care aceștia să își poată ajusta și decala programele de producție, astfel încât consumul să fie redus în orele de vârf. Potrivit instituției, această coordonare va contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului și la asigurarea cu prioritate a necesarului de energie pentru consumatorii casnici și serviciile esențiale.

În paralel, procesul de licențiere a noilor capacități de producție continuă într-un ritm accelerat. Președintele ANRE, George Niculescu, a informat că Autoritatea a organizat în această săptămână două ședințe ale Comitetului de reglementare. În cadrul ședinței de marți au fost licențiate proiecte cu o capacitate cumulată de peste 325 MW, iar în ședința de joi au fost aprobate noi capacități de 65 MW.

Oficialii au precizat că, începând cu 1 august, în Sistemul Energetic Național vor intra în exploatare noi capacități fotovoltaice de producere a energiei electrice, cu o putere instalată totală de aproape 300 MW, care vor contribui la acoperirea consumului național.

Totodată, autoritățile au transmis că Sistemul Energetic Național este echilibrat și funcționează în condiții optime. Potrivit acestora, instituțiile și operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluția condițiilor hidrologice și sunt pregătiți să aplice toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică și funcționarea în siguranță a sistemului.

La ședința Comandamentului Energetic au participat și reprezentanți ai Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale (OPCOM) S.A., precum și ai Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Potrivit informării transmise de Transelectrica după ședința Comandamentului Energetic, specialiștii Dispecerului Energetic Național analizează permanent evoluția consumului, a producției și a fluxurilor de energie pentru menținerea echilibrului dintre producție și consum. Compania a precizat că aceștia sunt pregătiți să opereze în siguranță Sistemul Electroenergetic Național (SEN) inclusiv în scenariul retragerii din exploatare a ambelor unități de producție nucleară de la Cernavodă.

Transelectrica a arătat că, în perioada următoare, este estimată o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special în intervalele de consum maxim din timpul serii. Pentru vârful de consum din seara de joi este prognozat un necesar de aproximativ 7.200 MW, iar pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce valul de caniculă se va intensifica, consumul de vârf ar putea crește treptat până la circa 7.800 MW.

Compania a explicat că, în aceste condiții, echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național este realizată prin utilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv prin schimburile comerciale transfrontaliere de energie electrică, în limitele capacităților tehnice ale rețelei electrice europene și ale pieței regionale. Totodată, Transelectrica a precizat că Rețeaua Electrică de Transport din România dispune în prezent de o capacitate de schimb transfrontalier de aproximativ 4.000 MW, atât pentru import, cât și pentru export.

Potrivit companiei, Dispecerul Energetic Național va continua să adapteze în timp real măsurile de operare pentru a asigura funcționarea Sistemului Electroenergetic Național în parametri de siguranță. Transelectrica a subliniat că seceta și temperaturile ridicate afectează majoritatea statelor europene, exercitând presiuni suplimentare atât asupra sistemelor electroenergetice, cât și asupra pieței regionale de energie.

În concluzie, reprezentanții Transelectrica au transmis că, pe întreaga durată a gestionării acestei situații, echipele operative ale companiei, prin Dispecerul Energetic Național și personalul tehnic din cadrul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport și sunt pregătite să intervină rapid, dacă situația o va impune.