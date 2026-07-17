Directorul care cere scumpirea gazelor câștigă aproape 100.000 de lei pe lună. Ce mai apare în declarația sa de avere

Directorul interimar al Energocom, instituția care a cerut majorarea tarifului la gaze cu 45,2%, a declarat venituri de peste 1,24 milioane de lei în 202, potrivit celor relatate de bani.md.

Mai exact, directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, cel care conduce compania ce a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici cu 45,2%, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de 1,2 milioane de lei. Datele sunt incluse în declarația de avere și interese personale.

Potrivit documentului, salariul anual încasat de Eugeniu Buzatu se ridică la 1,2 milioane de lei, echivalentul unui venit mediu lunar de aproximativ 99,6 mii de lei.

Pe lângă remunerația aferentă funcției de conducere, acesta a declarat diurne în valoare totală de 36 de mii de lei. De asemenea, a beneficiat de tichete de masă în sumă de 14,2 mii de lei.

Astfel, veniturile obținute din activitatea desfășurată la Energocom au depășit 1,24 milioane de lei pe parcursul anului 2025.

Declarația de avere mai indică faptul că Eugeniu Buzatu deține disponibilități financiare de aproximativ 220 de mii de lei în conturi bancare. Totodată, acesta a declarat existența unui cont Revolut în care păstrează 3,6 mii de euro.

Documentul mai consemnează că directorul interimar al Energocom este proprietarul unui apartament cu suprafața de 54,5 metri pătrați și al unui autoturism Lexus fabricat în anul 2010. Ambele bunuri au fost dobândite prin moștenire în anul 2024, potrivit informațiilor înscrise în declarația de avere și interese personale.

La data de 15 iulie, Energocom a transmis Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare de modificare a tarifului reglementat pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici.

Compania a propus creșterea prețului de la 14,41 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, la 20,93 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Solicitarea vizează o majorare de 45,2% față de nivelul actual al tarifului.

Cererea înaintată autorității de reglementare urmează procedurile prevăzute pentru analiza și aprobarea tarifelor aplicate consumatorilor de gaze naturale. Potrivit declarației de avere, Eugeniu Buzatu exercită funcția de director general interimar al Energocom din 13 decembrie 2024. Numirea sa a fost făcută prin decizia Consiliului societății, iar această informație este consemnată în documentele oficiale depuse de acesta.